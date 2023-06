Spal, ipotesi Tesser in panchina

Ipotesi Attilio Tesser allenatore della Spal. L’arrivo di Joe Tacopina a Ferrara sta gettando le basi per una stagione che nei piani del presidente dovrà riportare i biancazzurri al piano superiore.

Se Filippo Fusco si può considerare virtualmente il nuovo responsabile dell’area tecnica biancazzurra, per l’allenatore il mirino è fissato su Attilio Tesser, l’ex allenatore del Modena. A Ferrara il tecnico di Montebelluna piace perché ha centrato la promozione in cadetteria quattro volte, la prima delle quali nella stagione 2009-10 alla guida del Novara che l’anno successivo ha condotto in serie A. Ma Tesser è riuscito a ripetersi al timone della Cremonese nella stagione 2016-17, nel Pordenone nel 2018-19 e infine nel Modena nel 2021-22. E coi canarini ha anche effettuato un ottimo campionato di serie B, finendo ad un passo dai playoff dopo aver centrato una salvezza tranquilla. Occorrrà però battere la concorrenza con altre società che si sono messe sulle sue tracce. Soprattutto in serie C, a partire dal Vicenza che a quanto pare però non è riuscito a convincerlo. La Spal quindi vuole provarci, puntando forte sul tandem Fusco-Tesser. Di sicuro, riferiscono a Ferrara, mister Tesser non è un allenatore che si muove in assenza di un progetto ambizioso, quindi il suo eventuale arrivo sarebbe la miglior garanzia possibile per rivedere una Spal protagonista nel prossimo campionato.