Spauracchio Cremonese. C’è l’andata da ’vendicare’

Le quattro reti subite nella gara di andata sul campo della Cremonese (in foto) sono una ferita ancora aperta per Paolo Bianco e i suoi ragazzi, che per riscattarsi possono trovare l’ispirazione guardando al passato. Infatti nel primo campionato di Serie A a girone unico l’8 giugno 1930 il Modena sul campo di via Fontanelli batteva la Cremonese 5-1 con doppietta di Antonio Carnevali e reti di Zorè Sabbadini, Franco Scaramelli e del capitano Bruno Dugoni, uno dei primi modenesi a vestire la maglia azzurra della nazionale.

Era il primo confronto fra le due squadre nei campionati a girone unico, l’unico nella massima serie. Le prime quattro delle 21 sfide complessive (con 12 successi gialloblù, 6 pareggi e 3 vittorie grigiorosse, 39 reti modenesi e 13 degli ospiti) finivano tutte con la vittoria del Modena: dopo il 5-1 del 1929-30, il 2-0 del 1932-33 firmato da Italo Pizziolo, fratello minore di Mario Pizziolo campione del mondo nel 1934, e da Otello Subinaghi, che in quel campionato di B andava a segno 22 volte; altro 2-0 nel 1933-34, con gol d’apertura di Remo Galli, che poi falliva un calcio di rigore, e raddoppio di Antonio Carnevali; 3-0 nel 1934-35, doppietta di Mario Meucci e rete di Manilo Pacini. Il primo punto in casa canarina i grigiorossi lo conquistavano con lo 0-0 del 1936-37. Era l’11 ottobre 1936, prima partita del Modena nel suo nuovo stadio Comunale, oggi Braglia, inaugurato con uno scialbo pareggio. Poi a seguire altre cinque vittorie gialloblù: 2-1 nel 1937-38, reti di Giordano Malagoli I e Luigi Cresta; 3-0 nel 1942-43, doppietta Otello Zironi I e gol di Luigi Uneddu; 3-1 nel 1949-50, punteggio sbloccato da Michele Manenti a cui faceva seguito una doppietta del difensore Arturo Silvestri; 5-0 nel 1950-51, con quaterna firmata da Renato ’Ghega’ Brighenti, ovvero Brighenti I per distinguerlo dal fratello minore Sergio, Brighenti II, e gol di Michele Manenti; 2-0 nel 1960-61, questa volta in C, con Luigi Scarascia ed Enrico Pagliari come goleador. Anche nella disgraziata stagione 1977-78 con la retrocessione dalla B alla C il Modena riusciva a imporsi sulla Cremonese, pure lei retrocessa, finiva 2-0 con il giovane interno Giovanni Botteghi che firmava le sue uniche due reti nelle 53 partite disputate in gialloblù.

La stagione successiva, in C1, arrivava la prima vittoria grigiorossa in casa del Modena, 0-1. Da allora quattro pareggi, due vittorie della Cremonese e altrettante del Modena, 1-0 nel 1987-88, rete di Mauro Rabitti, successo che non evitava la retrocessione in C1; 3-0 nel 2005-06, punteggio sbloccato da Christian Bucchi nel primo tempo e doppietta del ghanese Asamoah Gyan nella ripresa. Bucchi si laureava capocannoniere con 29 reti e il Modena si qualificava per i playoff, che all’epoca prevedevano solo quattro squadre. Era questo l’ultimo confronto al Braglia fra gialloblù e grigiorossi.