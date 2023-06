Spilamberto boom con Benatti e Dardani La Cdr va su Teggi, colpo Fiorano con Nana

Tiene banco il futuro della Modenese, col patron Salvioli che si è preso qualche altro giorno: tre le ipotesi, si va avanti con un nuovo parco dirigenti, il patron gialloblù cede la società o (quella più dolorosa) si rinuncia all’Eccellenza. Nell’incertezza la buona notizia è che gli esami hanno escluso la rottura dei legamenti per Saetti Baraldi, che non dovrà operarsi e a luglio sarà pronto. Intanto lo Spilamberto è grande protagonista in Prima: in biancoverde dovrebbe arrivare Samuele Del Carlo (ex ds Vignolese) come vice di mister Giardina e un tris super proprio dai rossoverdi composto da bomber Benatti e Dardani dopo Vaccari. In Promozione la Cdr che ha messo il mirino su bomber Teggi de La Pieve, mentre i nonantolani hanno annunciato il ritorno in attacco di Cheli dall’Atletico Spm, da valutare il futuro di Teocoli che potrebbe seguire Ruopolo a San Felice dall’ex mister Barbi, mentre per Ferrari ci sono Terre di Castelli e Castellarano. Colpo del Fiorano che ha acquistato dal Castellarano il difensore Hardy Nana ex di Bagnolese, Correggese e Modena, confermati in biancorosso Runaj e Bach, rientrano dal prestito a Colombaro l’attaccante Francioso e dallo Junior Fiorano il centrocampista Olmi, promosso dalla juniores il difensore Amine Hadine 2003. Il Cavezzo pesca da San Felice con gli arrivi di Gasparini e Diegoli. Il Nonantola prosegue la line averde col 2004 Alessandro Salvioli dal Camposanto. A Ubersetto restano il portiere Michael Stanco e il centrocampista Paolo Degli Esposti. In Seconda altri due acquisti della Sanmartinese che ha preso gli attaccanti Andrea Donato dalla Solarese e Nicolò Ruosi dalla Mirandolese, coi gialloblù che dopo il difensore Luca Chiaramonte dal Quistello annuncia anche Brondolin dal San Felice. La Fortitudo inserisce in attacco Elvis Peprah, ex Gaggio e Nonantola.

Davide Setti