Spm, retrocessione senza drammi A Manzolino rinasce la Terza

Si è chiuso con il 3-3 di Porretta e 180’ di anticipo il viaggio dell’Atletico Spm in Promozione. I rossoverdi sono retrocessi dopo 3 stagioni pagando un girone di ritorno tutto in salita, con appena un successo conquistato nelle ultime 17 giornate. "Quando si retrocede – spiega il d.g. Pietro Bernardi – la colpa è un po’ di tutti. E’ stata un’annata a sfortunata, in cui abbiamo perso tanti giocatori importanti: Minozzi è stato fuori 4 mesi, abbiamo preso Richeldi a dicembre e dopo 4 gare si è rotto il crociato, così come Vanzini alla 4^ di ritorno, in più abbiamo sbagliato due rigori al 90’ che potevano darci 4 punti in più". A dicembre la società aveva investito sul bomber Enrico Cheli, sceso dall’Eccellenza de La Pieve. "Pensavamo di essere leggeri davanti – prosegue Bernardi – e Cheli ha fatto il suo segnando 6 reti in 13 gare, ma non è bastato. Comunque non facciamo drammi, il progetto Spm va avanti e in 5 anni, di cui 2 di Prima e 3 di Promozione, siamo andati oltre alle aspettative, con oltre 300 bimbi nel settore giovanile. L’anno prossimo in Prima faremo una squadra per stare dalla metà classifica in su, ovviamente senza follie come nel nostro stile. Il mister? Moretti è subentrato qualche settimana fa e guiderà la squadra nelle ultime due giornate, poi parleremo anche con lui, la sua riconferma è una delle ipotesi ma è ancora presto". Di certo ci sarà una grande novità, il ritorno della Terza categoria a Manzolino, ovviamente collegata all’Spm. "Dopo 5 anni tornerà la Terza a Manzolino – spiega – ve lo do in anteprima, io farò un po’ da collegamento e la squadra la fermo con i giovani che escono dalla nostra Juniores".

Davide Setti