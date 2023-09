Sporting Club Sassuolo, gli Under 12 in finale

Per il secondo anno consecutivo l’under 12 maschile dello Sporting Club Sassuolo si conferma ai vertici del tennis italiano, raggiungendo l’ambita fase finale tra le migliori otto squadre. Guidati dal maestro e capitano Simone Cerfogli i baby tennisti sassolesi hanno vinto la fase macroarea CentroNord a Forte dei Marmi, battendo prima il ct Lucca e poi, sconfitto al doppio decisivo e poi lo Junior Tennis Perugia. Composta da Axel Cremonini, 2011, classifica 3.2, già campione italiano di doppio della categoria, Matteo Grotti, classifica 3.4, e Andrea Anceschi, classifica 4.2, entrambi 2012, la squadra sassolese si è qualificata alla fase nazionale che si disputerà da domani a lunedi proprio sui campi di via Vandelli, teatro delle final eight che assegneranno lo scudetto 2023. Il via domattina alle 10 con i quarti di finale, con lo Sporting che potrà contare sul fattore-campo: per l’occasione ingresso al club libero e gratuito per chi volesse seguire le gare.