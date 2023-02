Sporting, Grotti e Migliorini si fanno onore alla Winter Cup

La partecipazione di oltre 100 baby-tennisti ha garantito un’edizione di successo anche alla seconda ‘Winter Cup’ con cui lo Sporting Club Sassuolo ha invitato a misurarsi, sui propri campi con la formula rodeo, giovani atleti dell’under 10 e under 12 maschile e femminile provenienti, oltre che da Modena e provincia, anche da Bologna e Piacenza, oltre che da Veneto, Lombardia e Toscana. Gli atleti di casa nostra l’hanno comunque fatta da padrona: nell’under 12 maschile Matteo Grotti, dello Sporting, ha vinto, e nell’under 10 Tommaso Migliorini, anche lui tesserato per il club sassolese, è arrivato terzo, e due podi ‘modenesi’ anche nei tabelloni femminili: nell’under 10 Gaia Serra Zanetti (Tennis Modena) è andata sul podio, nell’under 12 sconfitta solo in finale Gaia Migliorini dello Sporting Club Sassuolo. Sui cui campi, nel fine settimana, hanno preso il via gli assoluti provinciali di singolo e doppio: finali nel weekend del 19 febbraio.