Sporting, successo il Master per il circuito Fit Lab

Si è svolto presso lo Sporting Club Sassuolo il Master conclusivo del circuito FIT Lab 3.11 organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel che ha visto impegnati gli otto giocatori della categoria open maschile e i tre quad di tennis in carrozzina, qualificati dalle varie tappe regionali sparse per tutta Italia. E’ prestigioso per lo Sporting Club Sassuolo e per la Città di Sassuolo essere parte di questo circuito, che ha ottenuto il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Rotary Club e ha confermato l’ottima ricettività delle strutture di via Vandelli. il girone quad ha visto primeggiare il milanese Alfredo Di Cosmo che conquistato il titolo 2023 di categoria, secondo posto per Vincenzo Troilo e terzo per Massimo Girardello.Nella categoria open ha vinto Luca Paiardi, seguito da Bruno Carlucci e Salvatore Vasta. Per i vincitori un assegno di 2500 euro per una nuova carrozzina da tennis.