Squadra a rapporto dall’a.d. Carnevali

La crisi neroverde sembra aver messo in standby anche il mercato, e anche le cessioni che parevano fatte (Harroui alla Sampdoria, Antiste in Francia, tra Nantes e Auxerre) sembrano al momento bloccate. RAffreddate le voci che pure non avevano risparmiato Ayhan (sul difensore lo Schalke04), Henrique (Palmeiras) e Kyriakopulos (piace a Torino e Bologna) che tuttavia sono, nel frattempo, spariti dai radar. L’idea è che il Sassuolo muoverà pochissimo. Ieri il gruppo ha ricominciato a lavorare presso il Mapei Football Center – ma prima dell’allenamento squadra e staff a rapporto dall’AD Giovanni Carnevali - in vista della trasferta di Monza.