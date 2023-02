"Squadra decimata, ma siamo in fiducia"

È un Modena decimato quello che si presenta in casa della Reggina, squadra in difficoltà ma sempre in grado di esprimere un bel calcio. Lo conferma Attilio Tesser: "Solo due settimane fa, a Brescia, avevo difficoltà a scegliere chi mandare in tribuna, adesso con Diaw, Ferrarini, Cittadini e Ionita infortunati, Oukhadda squalificato, Armellino e Poli influenzati ho gli uomini contati, alcuni in condizioni precarie come Giovannini, a casa con la febbre per un paio di giorni e Strizzolo, che si è allenato prendendo antinfiammatori. Non è stata una settimana facile, siamo in pochi ma convinti e non ci piangiamo addosso, non è mai successo e non lo faremo ora. Massima fiducia in chi ho a disposizione. Ho visionato le ultime tre partite della Reggina e mi è apparsa una squadra in salute nonostante i risultati sfavorevoli. Ha una qualità elevata e sabato scorso a Cittadella nel primo tempo l’ha mostrata tutta, segnando il secondo gol con un’azione da manuale. Mi aspetto una partita molto impegnativa".

Vista l’emergenza a centrocampo può essere l’occasione per Duca?

"Edoardo si è allenato bene, è un elemento con ottime doti, gli mancano ancora la volontà e la cattiveria per fare un salto di qualità ma gode della mia piena fiducia".

Dopo gli ultimi risultati positivi che obiettivo vi date?

"Quello di fare dei punti. Siamo in una buona posizione di classifica perché stiamo lavorando bene, siamo uniti e lottiamo sempre. Una volta raggiunto l’obiettivo fissato dalla proprietà, ovvero la salvezza, se ci sarà lo spazio ci porremo un altro obiettivo. Ma adesso l’unico che abbiamo è quello di raccogliere il maggior numero di punti partita per partita".

Su cosa il Modena ha costruito la sua classifica attuale? "Nell’unità e nello spirito della squadra, su uno spogliatoio forte e sano, dove tutti spingono dalla stessa parte. Sul campo abbiamo trovato un buon equilibrio, siamo più compatti. Coi risultati sono aumentate la fiducia e la consapevolezza".

Si sente tranquillo per quanto riguarda la salvezza?

"No, fin che non si agguanta bisogna sempre essere molto concentrati. I traguardi si devono raggiungere non darli per acquisiti. Saranno importanti queste quattro partite che mancano alla sosta. Dovremo essere umili e consapevoli delle nostre qualità, l’umiltà è un atto di forza non di debolezza". Dopo la sfida dell’andata al Braglia il Modena in 19 partite ha ottenuto 32 punti, la Reggina, che sembrava l’anti Frosinone, 24.

Questa differenza di stato di forma può condizionare la partita?

"No, all’andata la nostra classifica era bugiarda, meritavamo qualche punto in più. Il calcio è fatto di momenti e di episodi. Loro nonostante il periodo negativo sono ancora nella parte alta della classifica e questo significa che la squadra c’è, che la partita è aperta".

Mercoledì ci sarà l’Ascoli al Braglia: ci sta già pensando o è concentrato solo sulla Reggina?

"Penso sempre solo alla partita che devo disputare, questa volta a maggior ragione visti i tanti indisponibili".

Rossano Donnini