"Squalifica folle tutelerò il mio nome"

"Quando mi hanno letto cosa c’era scritto sul comunicato del Crer ho pensato che fossimo su ’Scherzi a parte…". Gianluca Luppi, allenatore del Camposanto, è ancora incredulo per i 2 mesi di squalifica (stop fino al 22 aprile) che il Giudice sportivo gli ha comminato dopo la gara di sabato scorso sul campo del Fossolo perché, si legge, "riconosciuto personalmente dall’assistente dell’arbitro, mentre era fuori dal recinto di gioco rivolgeva ripetute espressioni offensive e minacce nei confronti dello stesso assistente, fino al termine della gara". Un comportamento segnalato, cosa molto rara, non nel referto dell’arbitro ma in un apposito rapporto redatto dall’assistente, Salvatore Meli di Ferrara. Luppi quella gara l’ha seguita dalla tribuna, perché squalificato per l’espulsione subìta due settimane prima nella gara di Porotto col X Martiri, in cui lo stesso Meli era ancora l’assistente dell’arbitro. "Già col X Martiri – ricorda – nessuno sa perché sia stato espulso. Stavamo parlando in panchina dell’atteggiamento passivo della nostra squadra e l’assistente si è girato per mandarmi fuori, a fine gara né lui né l’arbitro hanno spiegato il motivo. Qualche minuto prima l’assistente aveva segnalato un fallo laterale contro di noi, l’arbitro lo ha corretto e dalla panchina ho detto ’meno male che l’arbitro ha visto’. Forse dopo l’assistente mi ha preso di mira". Sta di fatto che sabato col Fossolo è arrivato il bis, con un rapporto redatto dallo stesso assistente. "Io ero fuori dal campo – prosegue – e visto il precedente non mi sono permesso di proferire una parola verso l’assistente. Ho almeno cinque testimoni. Quando ieri mi hanno telefonato sono rimasto di sasso. Va bene tutto, ma che uno mi faccia passare per un violento che minaccia non è accettabile. Faremo ricorso e invieremo un esposto alla Procura Federale".

Davide Setti