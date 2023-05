Stadio Braglia, il bando Sì alla concessione 6 più 6

di Davide Setti

Sarà di 6 anni, rinnovabili per altri 6 anni, la durata del bando per la gestione dello stadio ’Braglia’ (nella foto), che è la stessa base temporale che in città viene utilizzata anche per la gestione delle polisportive. Dopo gli incontri dei mesi scorsi fra Comune e Modena calcio, ieri è arrivata la fumata bianca. Negli ultimi anni, anche per via dell’emergenza Covid, il Comune aveva optato per affidamenti temporanei, ma dopo il confronto con la società gialloblù ha acconsentito ad ampliare le tempistiche. "L’obiettivo – come spiegato nella delibera di giunta proposta dall’assessora allo Sport Grazia Baracchi – è di consentire la realizzazione di un progetto sportivo articolato da realizzare in un congruo arco di tempo, mantenendo prioritario l’utilizzo dell’impianto per attività calcistica di alto livello con presenza di pubblico numeroso e favorendone una gestione efficiente e vantaggiosa per la città". Un elemento di novità del bando, che partirà dal 1° luglio, è rappresentato dalla presenza – al fianco dello stadio e degli spazi e uffici a servizio – anche della palazzina ex Csi di viale Monte Kosica 124, oggi inutilizzata, "che potrà essere usata per attività complementari e funzionali allo sviluppo del progetto sportivo e sociale".

L’assegnazione della gestione dello stadio avverrà a seguito di una procedura a evidenza pubblica. Il bando, che scade il 26 maggio, è ovviamente aperto e vi possono partecipare società che abbiano gestito per almeno tre anni uno stadio omologato per almeno 15mila spettatori, fermo restando che, comunque, "alla principale squadra cittadina viene assicurato di continuare a disputare le partite casalinghe nell’impianto". Dal punto di vista economico verrà giudicato il rialzo proposto su canoni annui a base di gara, modulati a seconda della categoria: 300mila euro (più Iva) per la serie A, 90mila per la B, 60mila per la C e 30mila per la D. L’assegnatario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le strutture, salvo gli impianti tecnologici in carico a Hse-Hera servizi energia e alla manutenzione straordinaria dei terreni di gioco e dell’immobile ex Csi. Il Comune si farà carico del costo delle utenze, che il concessionario rimborserà con una cifra forfettaria quantificata in 150mila euro più iva annui, e si occuperà anche, già entro la fine del 2023, del rinnovo del Certificato di prevenzione incendi (200mila euro). L’amministrazione inoltre a breve interverrà per dedicare allo stadio una cabina di trasformazione maggiormente rispondente alle necessità in termini di fornitura elettrica dalla rete. Il Comune, infine, si riserva l’utilizzo gratuito dell’impianto per un massimo di due eventi all’anno, ripristinando in questo caso, come accaduto la scorsa estate dopo il concerto di Ultimo, eventuali danneggiamenti del manto erboso.

In casa gialloblù il bando è stato accolto con soddisfazione, ritenendo che il canone (90mila più iva) sia in linea con gli altri importi delle società cadette e anche la durata di 6 anni è stata ritenuta adeguata.