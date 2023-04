Stadium, a Brugherio la salvezza in palio

E’ il giorno del giudizio finale, per la Stadium Mirandola, che alle 18 al Centro Sportivo Paolo VI di Brugherio, si gioca contro i locali del Gamma Chimica la permanenza in A3, dopo una sola stagione sul palcoscenico nazionale: sarà una gara vietata ai deboli di cuore, una gara per gente tosta, ma del resto sia la squadra, che la tifoseria, gialloblù, son gente abituata a simili appuntamenti, che hanno costellato la lunghissima storia della Stadium. Chi, fra i tifosi, ed anche fra i giocatori, non ricorda la bella della finale della stagione 201213 a Prata, quando la Stadium si conquistò al tie break una incredibile promozione in B1, andando a vincere sul campo della fortissima squadra friulana, o la gara di ritorno della scorsa stagione a S.Giustino, sempre al quinto set? La cosa curiosa, ma anche la spiegazione dell’ormai famoso "DNA Stadium", è che in entrambi i casi, come oggi in campo, ben quattro dei titolari fossero gli stessi, i fratelli Ghelfi, Dombrovski ed il più grande dei fratelli Rustichelli, a Prata giovanissimi, ora più esperti e maturi per cercare un altro miracolo come questa salvezza in A3, da centrare con l’unico risultato che la Stadium quest’anno non sia riuscita a fare, la vittoria fuori casa, ma anche ricordando, per concludere con le statistiche, ed i numeri, che la Stadium ha vinto quattro belle su cinque giocate nei playoff. Venendo alla gara odierna, sicuramente sarà una gara molto intensa sul piano psicologico, prima ancora che tecnico: Brugherio e Stadium si sono già affrontate quattro volte in stagione, ed ha sempre prevalso il fattore campo, ma oggi l’importanza della posta in palio inciderà più della tecnica, tra due squadre che giocano una pallavolo diversa, ma comunque spettacolare. Per chi non andrà in trasferta ci sarà da soffrire davanti al PC, per la diretta streaming sui canali Volley World su Youtube.

Riccardo Cavazzoni