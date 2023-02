Stadium a caccia di punti pesanti Cinque giornate alla fine: la salvezza passa dalle Marche

Prosegue la caccia della Stadium Mirandola ad una miracolosa salvezza in A3 maschile, e dopo due turni casalinghi, solo l’ultimo dei quali risolto con un confortante successo, la squadra gialloblù è attesa ad una doppia difficilissima trasferta nelle Marche, questa sera in anticipo a Macerata, e domenica prossima sul campo della capoclassifica Fano. A cinque giornate dalla conclusione della stagione regolare, ormai non è più tempo di fare i conti, alla Stadium servono solo dei punti, che i ragazzi di Pinca (nella foto) devono provare a conquistare su tutti i campi: ai mirandolesi, al momento, servono non meno di sei punti per la salvezza diretta, tre per andare ai Playout, e bisogna farli anche su campi difficilissimi come il Fontescodella di Macerata, teatro in passato delle sfide tra Lube e Modena Volley, ed ora casa di una Med Store Tunit Macerata decisamente forte, che ha nelle propria fila il palleggiatore Martin Kindgard, che gioca in diagonale con l’opposto Morelli, il polacco Wawrzynczyk che vanta un’esperienza decennale in giro per l’Europa, o il figlio d’arte Pietro Margutti, tutti guidati in panchina da un ’drago’ come Flavio Gulinelli. L’orgogliosa Stadium si prepara confermando la formazione che domenica ha battuto il ben più modesto Monselice: per i tifosi l’appuntamento è davanti al PC alle 20.30, per la diretta Streaming sul canale Volleyworld di Youtube.

IL PROGRAMMA: (Oggi) Savigliano – Pineto; Monselice – Garlasco; Macerata - Stadium Mirandola. (Domani) Brugherio – Parma; Fano - Montecchio Magg. Belluno – S.Giustino; Bologna – S.Donà di Piave.

CLASSIFICA: Fano punti 53, Pineto 50, Savigliano e Macerata 41, S.Giustino e Belluno 35, Garlasco 34, Parma 32, Bologna 31, S.Donà di Piave 22, Brugherio 20, Montecchio Magg. 19, Stadium Mirandola 17, Monselice 11.

r.c.