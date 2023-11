Stadium, addio imbattibilità

STADIUM

0

MANTOVA

3

(1925 2225 2125)

STADIUM MIRANDOLA: Rossatti 13, Bombardi 5, Quartarone 1, Nasari 7, Rustichelli R. 2, Albergati 12, Rustichelli M. (L1), Bevilacqua, Schincaglia, Scaglioni, n.e. Capua, Gozzi (L2), Scita, Canossa; all.: Mescoli.

GABBIANO TOP VOLLEY MANTOVA: Miselli 11, Novello 20, Gola 9, Ferrari 5, Martineli 2, Yordanov 8, Catellani (L1), Tauletta, Scaltriti, De Palma, Parolari, n.e. Sommavilla (L2), Zanini, Massafeli; all.: Serafini.

ARBITRI: Dell’Orso- Marani Deborah.

NOTE: Durata set 27’ 27’ 28’ per un totale di 82’; Stadium 42 su 62 (B.S. 11, Vinc. 0, Muri 11, E.P. 9); Mantova 55 su 75 (B.S. 16, Vinc. 3, Muri 8, E.P. 4).

Dura poco il sogno della Stadium Mirandola di conservare l’imbattibilità casalinga in questa stagione, e quello ancor più grosso di mettere in difficoltà la corazzata Mantova, scesa di poco al PalaSimoncelli con biglietto da visita di sei successi da tre punti in altrettante gare disputate fino ad ora: giusto le battute iniziali del primo set, dove i gialloblù hanno ribattuto punto su punto fino al 9-10, poi quando gli ospiti hanno cominciato a spingere sull’acceleratore la Stadium ha iniziato ad andare in affanno, complice la serata decisamente storta dei due centrali Rustichelli e Bombardi, che nelle partite precedenti avevano invece dato una mano determinante. Ben presto è apparsa evidente la differenza tecnica tra le due formazioni, con una ricezione stratosferica in casa biancoblù, soprattutto con il libero Catellani, che consentiva al regista Martinelli di sfruttare appieno i propri attaccanti, a tratti comunque murati, soprattutto sulle bande. Ne scaturiva così una partita che Mantova dominava, ma nella quale la Stadium non demeritava, ma anzi, pur se sempre costretta ad inseguire, riusciva a tener testa agli avversari, a cui bastava di volta in volta accelerare. Dopo un primo set che non è mai sfuggito dal controllo dei mantovani, nella seconda partita i padroni di casa sembrano crederci di più, e lottano palla su palla fino al 20 pari, quando Mantova accelera, chiudendo il parziale alla seconda opportunità. Poteva essere il colpo del KO per la Stadium, che invece scendeva in campo decisa a vender cara la pelle, riuscendo due volte ad andare avanti di un punto, prima che Novello e Miselli dessero la spallata decisiva al set, e quindi ala partita, portandosi sul 20-13: la Stadium vacilla, ma non molla, e sembra recuperare sul 17-20, ma è ancora Novello a spingere sull’acceleratore, portando in porto un successo decisamente troppo severo per i ragazzi di Mescoli.

RISULTATI: Garlasco - Salsomaggiore T. 3-0; Motta – Savigliano 3-1; Belluno – Brugherio 3-0; Acqui T. – Sarroch 3-0-; CUS Cagliari – S.Donà; Stadium Mirandola – Mantova 0-3; Riposa: Bologna.

CLASSIFICA: Mantova (*) e S.Donà punti 21, Acqui T. (*) 15, Belluno (*) 14, Savigliano (*) e Motta 12, CUS Cagliari (*) 11, Stadium Mirandola (*) 9, Bologna (*) 8, Sarroch e Garlasco 7, Brugherio 6, Salsomaggiore T. (*) 1. (*) = una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni