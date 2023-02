Stadium all’esame con l’ultima della classe Obbligatorio vincere

C’è solo un risultato possibile, ed accettabile, quest’oggi per la Stadium Mirandola, impegnato ancora in casa al PalaSimoncelli alle 19: contro l’ultima della classe TMB Monselice, i gialloblù di Pinca devono vincere da tre punti, se vogliono provare a sperare in un miracolo a sei giornate dalla fine della stagione regolare. Non sarà però una passeggiata, perché i veneti, per quanto mal messi in classifica, non sono per questo domati, come dimostrano i set combattuti di domenica scorsa con Macerata, ed il set strappato la settimana prima a Parma: Monselice fino da ora ha vinto due partite in tutto, e l’unica da tre punti è stata proprio quella contro Mirandola all’andata, Stadium che però si presentò all’appuntamento senza Francesco Ghelfi, e con Stohr a mezzo servizio, situazione che fa ben sperare per la gara odierna, anche se da giocare in trasferta. Di fronte quindi due squadre molto simili, sia per come sono arrivate in A3, sia per la volontà di entrambe di mantenere l’intelaiatura che le ha viste protagoniste per anni in serie B, dove le due squadre si sono affrontate ben sei volte, con un bilancio salomonicamente in parità: Pinca potrà disporre dell’intera rosa, ma sicuramente confermerà quella che, con la partenza di Canossa, è diventata la formazione titolare. Per i tifosi l’appuntamento è davanti al PC, per la diretta Streaming sul canale Volleyworld di Youtube. IL PROGRAMMA: Garlasco – Macerata; S.Donà di Piave - Fano 3-2; Savigliano – Belluno 1-3; Pineto – Bologna (Giocata ieri sera); S. Giustino – Brugherio; Stadium Mirandola – Monselice; Montecchio Magg. – Parma.

r. c.