Stadium all’esame Savigliano

Con l’anticipo serale alle 20.30 sul campo di Cavallermaggiore (CN), ospite del Monge Gerbaudo Savigliano, inizia la seconda stagione in A3 della Stadium Mirandola, che per esserci ha cambiato moltissime cose, e che quindi è chiamata ad importanti verifiche: mai in passato il club gialloblù aveva acquistato un posto in un campionato, ma per rimanere in A3 lo ha fatto, raramente aveva rinunciato ai "prodotti" importanti del proprio vivaio, lasciando liberi i fratelli Ghelfi e Giovanni Bellei. Mai in passato aveva ingaggiato otto giocatori tutti in una volta, cosa che invece quest’anno è avvenuto. Il tutto per mettere in mano al nuovo primo allenatore Marcello Mescoli, ed al suo ora secondo Andrea Pinca, una squadra che sulla carta deve conquistare una veloce salvezza, ma che in realtà potrebbe auspicare a qualcosa di più, soprattutto se riuscirà a trovare quella "quadra" che in precampionato non sempre si è vista. Il girone Bianco della A3 di quest’anno si presenta parecchio indecifrabile, con molte squadre che hanno cambiato tantissimo, e soprattutto sembra senza squadre decisamente al di sopra delle altre: Savigliano è una formazione tutta da scoprire, che ha cambiato parecchio, nella diagonale principale con l’esperto Marco Pistolesi in regia, opposto al quotato Luca Rossato, 375 punti l’anno scorso a Sabaudia, ha cambiato la diagonale degli attaccanti, ora composta da Andrea Galaverna e dall’olandese Van de Kamp, confermando gli altri. Dall’altra parte della rete una Stadium Mirandola al completo, che prova a sfruttare l’esperienza da ex dello schiacciatore Andrea Nasari in diagonale con Rossatti, mentre la diagonale principale sarà composta da Davide Quartarone, e dal recuperato Daniele Albergati, da cui ci si aspettano tanti punti salvezza. Al centro Rustichelli (foto), con la fascia da capitano, e Canossa, e libero il fratello Matteo; diretta streaming sul canale YouTube della Lega Volley.

r.c.