È tempo di tornare a sfruttare il fattore campo, per la Stadium Mirandola, che per la 20a giornata di A3 riceve alle 16, al PalaSimoncelli di casa, il Moyashi Garlasco, e domenica prossima riceverà il Monselice ultimo della classe. Per provare ancora a salvarsi, almeno attraverso i playout, la Stadium deve cominciare a far punti, meglio sei i punti fossero i sei in palio in queste due partite. Rispetto all’andata i gialloblù hanno in più un ritrovato Franceso Ghelfi, e tanta consapevolezza nei propri mezzi, come si è visto in avvio di girone di ritorno, ma hanno bisogno di risultati concreti. I lombardi sono una formazione coriacea, con qualche buon nome, ma tecnicamente non insuperabili, arrivano da una vittoria con Montecchio, ma dopo quattro sconfitte consecutive in avvio di 2023, e se aggrediti soffrono: Pinca è senza Canossa.

Il programma 20a A3: Fano – Savigliano (Giocata ieri sera); Macerata – Monselice; Stadium Mirandola – Garlasco; Parma – S.Giustino; Belluno -Pineto; Bologna - Montecchio Magg.: S.Donà di Piave – Brugherio.

Classifica: Fano punti 49, Pineto 46, Savigliano 41, Macerata 38, Belluno 30, Parma e S.Giustino 29, Garlasco e Bologna 28, S.Donà di Piave 20, Montecchio Magg. 19, Brugherio 17, Stadium Mirandola 14, Monselice 11.

r.c.