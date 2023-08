Stadium e Volley Modena al lavoro "Mirandola si presenta rinforzata"

Mentre quattro squadre si ritrovano proprio questa sera per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione 202324, l’ambiziosa National Villa d’Oro e ma Moma Anderlini di serie B maschile, Stadium Drago Mirandola e Zerosystem S.Damaso di B2 Femminile, ci sono altre formazioni che sono già al lavoro, come la rinnovatissima Stadium Mirandola di A3 Maschile, e la rampante Volley Modena di B1 Femminile, e con le idee già chiare per programma di lavoro. Nella Bassa il caldo è infernale come un po’ dappertutto in Emilia, ma i gialloblù della Stadium sono già a sudare agli ordini del preparatore Tommaso Villa, per una prima parte di lavoro per un’attivazione base, con esercizi di prevenzione e riattivazione, prima di passare il testimone agli allenatori Mescoli e Pinca per una seconda parte di controllo palla; prevista anche una parte di allenamenti in acqua e sulla sabbia, che sono iniziati già martedì scorso alle Piscine di Poggio Rusco. Il tecnico Marcello Mescoli si dichiara molto soddisfatto: "Abbiamo messo centimetri ed esperienza nel roster: non vediamo l’ora di andare avanti, anche per renderci conto di quale sarà il nostro obiettivo stagionale". si proseguirà a lavorare per un paio di settimane: prima uscita con la palla, per un allenamento congiunto, il 13 settembre, contro il Gabbiano Mantova di Simone Serafini, neopromossa in A3.

Fa caldo anche a Modena, dove ha iniziato a lavorare il Volley Modena di B1 femminile, che però ha preferito un approccio diverso: la squadra, e lo staff societario si sono trovati al ristorante sabato, per iniziare a conoscersi meglio, e poi lunedì hanno iniziato a faticare veramente con il lavoro di preparazione, con una prima settimana intensa fatta di doppie sedute fino alla mattinata di sabato, per poi riprendere lunedì 28 agosto. Capitan Fiore e compagne nelle prime due settimane si dedichieranno al lavoro fisico e tecnicotattico, mentre dalla terza prenderà il via un folto programma di allenamenti congiunti, il primo il 7 settembre alle Guarini, con lo Scandicci di B2. "Abbiamo iniziato subito a lavorare sodo, - conferma "Bubu" Lancellotti, regista della squadra modenese, - ma sappiamo che in preparazione è giusto che sia così: questo è il momento più duro poi inizierà un programma fitto di allenamenti congiunti e credo sia una buona cosa perché in questo modo riusciremo subito a raccogliere un po’ di frutti dagli allenamenti, e capire bene la situazione. Inoltre iniziare a trovare un po’ di feeling fa sempre bene perché il campionato inizierà presto e ci serve trovare in fretta il giusto ritmo partita".

