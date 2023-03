Stadium, impresa proibitiva a Fano: i ragazzi di Pinca a caccia del colpo storico

Stadium Mirandola a caccia di un miracolo, nella 10^ di ritorno di A3 di pallavolo maschile: la squadra gialloblù scende a Fano ospite della capolista del girone Bianco Vigilar Fano, in una gara nella quale non ha nulla da perdere, e tutto da guadagnare se riuscisse a piazzare un colpaccio che sarebbe veramente storico, per i ragazzi di Pinca.

All’andata i marchigiani inflissero ai mirandolesi una delle sconfitte più severe subite in campionato, sia dal punto di vista numerico, che da quelle tecnico, e se per loro le cose non sono molto cambiate, con sole due sconfitte subite in tredici gare, la Stadium è molto cambiata, soprattutto per il recupero di Francesco Ghelfi, che ha innegabilmente aumentato il tasso di pericolosità dei gialloblù, che hanno solo quattro partite a disposizione per centrare almeno i playout.

Di sicuro questa non è la partita che servirebbe in questo momento, contro un Fano che vanta un organico imbottito di giocatori di categoria superiore, un opposto tedesco come Marks che viaggia ad una media di circa venti punti, in diagonale con Zonta, una coppia di schiacciatori concreti come Gozzo e Ferri, e due centrali dal gran muro come Maletto e Ferraro.

Pinca ha la formazione abbastanza obbligata, ma ormai la squadra gioca a memoria, e se Fano commetterà l’errore di sottovalutare i gialloblù….. Per i tifosi l’appuntamento è davanti al PC alle 18, per la diretta Streaming sul canale Volleyworld di Youtube.

IL PROGRAMMA: (Ieri sera) S.Giustino – Savigliano; S.Donà di Piave – Monselice. (Oggi) Fano - Stadium Mirandola; Parma – Belluno; Montecchio Magg. – Macerata; Brugherio – Pineto- (Domani) Bologna – Garlasco.

CLASSIFICA: Fano punti 56, Pineto 53, Macerata 44, Savigliano 41, Belluno e Garlasco 37, S.Giustino 36, Parma 35, Bologna 34, S.Donà di Piave 22, Brugherio 20, Montecchio Magg. 19, Stadium Mirandola 17, Monselice 11.

r.c.