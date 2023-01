Stadium in Veneto con Persona

Archiviata una settimana molto intensa, iniziata con la prima storica vittoria per 3-0 in serie A, e proseguita con l’ingaggio di Michele Persona, che ritorna in gialloblù dopo cinque anni, la Stadium Mirandola torna in trasferta in Veneto, andando a caccia di quella prima vittoria esterna, che potrebbe essere la chiave della salvezza gialloblù: la squadra di Andrea Pinca, che potrà utilizzare anche Persona in buona forma, e tesserato già da alcuni giorni, sale a Belluno ospite di una Da Rold che fa un po’ meno paura dell’andata, quando comunque finì travolta a Mirandola, ma che rimane sempre un’avversaria scomoda. Belluno infatti, dopo un momento di appannamento prima di Natale, sta attraversando un buon momento, ed è riuscito a risistemare la propria classifica, per provare a puntare a piazzarsi dalle spalle del terzetto delle migliori: il tecnico di casa GianLuca Colussi dovrebbe confermare il sestetto che ha asfaltato a domicilio Monselice, puntando sull’attacco potente di Novello e Graziani, che costringerà ad un superlavoro il muro mirandolese. Con Persona a disposizione, ma non si sa se in campo fin dall’inizio, Pinca conferma a sua volta la formazione delle ultime settimane, con appunto l’unico dubbio riguardante il centro, dove è sicuro Rustichelli, e dove Persona potrebbe rilevare il convalescente Canossa.

r.c.