Stadium, mal di trasferta fatale Saluta l’A3 dopo solo una stagione

Brugherio

3

Stadium

1

(2517 2523 2325 2624)

GAMMA CHIMICA BRUGHERIO: Innocenzi 9, Biffi 4, Chiloro 11, Mati 8, Barotto 21, Van Solkema 16, Marini (L1), Selleri, Consonni, Carpita 5, n.e. Ichino, Piazza (L2), Montermini, Mancini; all.: Durand.

STADIUM MIRANDOLA: Rustichelli R. 7, Ghelfi G. 2, Bellei 9, Scaglioni, Ghelfi F. 17, Stohr 11, Rustichelli M. (L1), Schincaglia, Capua, Persona 3, n.e. Angiolini (L2), Dombrovski; all.: Pinca.

ARBITRI: Marotta (PO) – Pristerà Rachela (GivolettoTO).

NOTE: Durata set 23’ 28’ 30’ 31’ per un totale di 112’; Brugherio 74 su 99 (B.S. 25, Vinc. 6, Muri 14, E.P. 15); Stadium 49 su 89 (B.S. 16, Vinc. 9, Muri 4, E.P. 9).

Non c’è il lieto fine, nella fiaba della Stadium Mirandola, che saluta la A3 dopo una sola stagione di permanenza: l’idiosincrasia alla vittoria in trasferta costa carissima alla squadra gialloblù, che mai quest’anno è riuscita ad imporsi lontano dalle mura amiche del PalaSimoncelli, situazione che purtroppo si è ripetuta anche nella decisiva sfida di Brugherio, davanti ad una squadra che ha fatto di tutto per regalare la salvezza alla Stadium, con 25 battute sbagliate, e ben 15 errori punto. Si sperava in uno dei famosi "miracoli" della Stadium, ma questa volta il miracolo non è arrivato, anche se sul 23-20 nel quarto set, erano in pochi, anche a Brugherio, a pensare che si sarebbe evitato un pazzesco tie break: la squadra gialloblù invece, perde lucidità proprio nel momento decisivo, e Brugherio si trova servita su di un piatto d’argento una salvezza che fino a pochi minuti prima sembrava sfuggire.

In avvio di partita le due squadre confermano la formazione titolare, con Durand che dà ancora fiducia a Chiloiro, e Pinca deve che conferma Bellei in diagonale con Stohr, ma sono i padroni di casa a partire meglio con Biffi che sfrutta al meglio il gioco al centro, dove il muro mirandolese soffre, mentre Giacomo Ghelfi cerca di sfruttare le ali: Brugherio prende un vantaggio che diventa via via più importante, ed il set si chiude senza sussulti. Nella seconda partita Mirandola prova a trovare dei correttivi, diventando più efficace in attacco, e la partita procede sui binari dell’equilibrio, fino al 21-20 da cui Brugherio mette la freccia per la fuga. Con le spalle al muro, la Stadium inizia a giocare senza più nulla da perdere, ed è finalmente capace di girare a proprio favore il set, dopo una lunga fase d’equilibrio: sul 16-19 sembra però che non ci sia più nulla da fare per i modenesi, che invece trovano la forza per rimediare, e dal 22-22, a trovare con poi con Stohr il punto che prolunga la partita. Nel quarto set succede di tutto, il nervosismo sale, ed a farne le spese, per una incomprensibile decisione arbitrale sul videocheck, è il tecnico modenese Andrea Pinca, che viene espulso: nonostante questo la Stadium sembra prendere in mano il parziale, e quasi la partita, ma come detto sul 23-20 si spengono sul più bello. La Stadium saluta la A3, ma sicuramente è un arrivederci.

Riccardo Cavazzoni