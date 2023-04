Stadium Mirandola, contro Brugherio gara da dentro o fuori

Nello sport l’espressione ’gara da dentro o fuori’, viene spesso utilizzata, talvolta a sproposito, ma mai come quella che oggi gioca la Stadium Mirandola, è una gara da dentro o fuori, una di quelle che infiammano gli animi del clan gialloblù, che potrebbe raggiungere un traguardo a tratti insperato in questa stagione: solo vincendo, con qualsiasi risultato e qualsiasi punteggio, la sfida di oggi alle 18 al PalaSimoncelli contro il Gamma Chimica Diavoli Rosa Brugherio, la Stadium rimarrebbe dentro, almeno per un’altra settimana, per poi giocarsi definitivamente la salvezza domenica prossima ancora a Brugherio, dove Stohr e compagni andrebbero a caccia della loro ’balena bianca’, la prima storica vittoria esterna in serie A.

Con un unico risultato possibile, ma anche con una evidente mancanza di continuità nelle ultime uscite, non è facile fare un pronostico per la gara odierna, che si preannuncia densa di significati, e pesante come un macigno sul piano psicologico: i ragazzi di Pinca, a differenza dei lombardi, scenderanno in campo consci di non avere margini, e questo non aiuterà sul piano della lucidità.

Dal punto di vista tecnico, la Stadium dovrà migliorare la propria fase d’attacco, cercando di evitare il muro del Gamma che lunedì scorso ha fatto danni, ma anche a propria volta cercare di arginare la potenza in attacco di Barotto e Van Soklema, che in gara 1 hanno ’maramaldeggiato’: di fatto la chiave della gara starà nella prova degli opposti, ma Francesco Ghelfi e Barotto si equivalgono, e soprattutto delle ’bande’, dove Brugherio ha mostrato più efficacia e continuità. La Stadium però, in passato ha regalato tantissime imprese come quella a cui i gialloblù sono chiamati oggi, ed i tifosi sperano di poterne annoverare un’altra, per non ammainare il sogno della serie A, dopo una sola stagione. Per chi non troverò posto al PalaSimoncelli, l’appuntamento è come sempre davanti al pc per la diretta streaming sui canali Youtube di Volley World Italia.

A3 playout, il programma. Andata Lunedì 10 Aprile, ore 18, Gamma Chimica Brugherio – Stadium Mirandola 3-1; Ritorno oggi, ore 18, Stadium – Gamma Chimica; Eventuale Bella Domenica 23 Aprile, ore 18, Gamma Chimica – Stadium.

