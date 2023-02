Partita da ’Mission Impossible’ per la Stadium Mirandola, che per la 19^ giornata di A3, scende in Abruzzo, ospite alle 19 del fortissimo Abba Pineto, secondo in graduatoria: non proprio la partita che sarebbe servita ai ragazzi di Pinca dopo l’infruttuosa prova interna con Savigliano, ma comunque una partita da affrontare senza pensieri, visto che saranno i padroni casa a dover far risultato ad ogni costo. Pineto fino ad ora si è confermato all’altezza delle attese, forte di un roster di assoluto rilievo, con moltissimi giocatori con un passato, anche recente, nelle categorie superiori, e moltissimi anni d’esperienza: punto di forza la diagonale principale composta dall’esperto Matteo Paris, con lo "svedesone" Jacob Link, nazionale gialloblù, che viaggia ad una media di più di cinque punti a partita, ma anche il resto del sestetto è di alto livello, con Milan e Baldari sulle ali, Basso e Bragatto a murare al centro, ed il libero Pesare. La Stadium si presenta al PalaVolley al completo, anche se quella di oggi sarà l’ultimo impegno stagionale di Canossa (FOTO), che poi parte per il Belgio per impegni di studio: confermata quindi la formazione titolare degli ultimi impegni, per una partita difficile sul piano tecnico, ma che i gialloblù possono affrontare senza condizionamenti psicologici, in attesa degli scontri diretti che varranno la salvezza.

r.c.