Stadium Mirandola resta nel campionato di A3

Come annunciato su queste colonne una decina di giorni fa, avrà un lieto fine la prima avventura della Stadium Mirandola in serie A, che giusto un mese fa si era conclusa con una dolorosa, ed in parte ingiusta, retrocessione in serie B: dopo alcuni giorni in cui sui social della società si preannunciavano importanti novità per la giornata di venerdì, ieri il club gialloblù ha ufficializzato quella che era stata la nostra anticipazione, ovvero che la squadra parteciperà al prossimo torneo di A3.

Confermate in toto le informazioni sull’operazione annunciata dal Carlino, ovvero di una triangolazione con la Wow Green House Aversa, che non si accontentava di una tranquilla salvezza in A3, ed aveva acquistato il titolo dall’Agnelli Bergamo, finalista del campionato di A2, ma costretto a chiudere perché sfrattato dal Palasport orobico: la Stadium era alla finestra fin dalla conclusione del campionato, e quindi si è accordata subito con Aversa, anche se doveva aspettare la conclusione del playoff di A2, per capire dove avrebbe giocato Bergamo, e ma nel frattempo i dirigenti mirandolesi avevano dato la loro parola al Modena Volley per girargli il proprio posto in serie B, in modo che la blasonata società cittadina possa proseguire il proprio lavoro di sviluppo del nuovo gruppo iniziato quest’anno. Alla fine del giro, quel che conta è che la Stadium, per non deludere i propri tifosi, ha superato quello che era sempre stato un suo tabù, acquistando una promozione a tavolino, e non sul campo. "L’esito finale della scorsa stagione non ha rispecchiato i veri valori espressi in campo – chiarisce il presidente della Stadium Fabrizio Silvestri (in foto) –, perché una serie incredibile di infortuni, e vicissitudini non prevedibili, non ci aveva permesso di esprimere il nostro reale potenziale per buona parte della stagione, e nonostante ciò, siamo arrivati ad un soffio dalla salvezza. Questa cosa non mi è andata giù, e come a me, non è andata giù alle centinaia di tifosi che ogni domenica ci hanno supportato e incitato: per questo motivo, abbiamo moltiplicato i nostri sforzi chiedendo ai nostri sponsor, ma soprattutto al nostro sponsor storico, Costruzioni Edili Baraldini Quirino, un supporto economico per avere un’altra chance. La risposta è stata immediata e tutti hanno sposato le nostre intenzioni e il nostro programma. Per noi è un grande sforzo economico, ma per tutti gli investimenti fatti lo scorso anno e per il calore dimostrato dai nostri supporter, non potevamo fare altrimenti".

Riconquistata la A3, ora per la dirigenza è tempo di mettersi al lavoro per puntellare la squadra, cercando anche di rinforzarla, per soffrire un po’ di meno: da chiarire quali saranno i giocatori confermati, partendo dai fratelli Ghelfi, e Rustichelli.

Riccardo Cavazzoni