Stadium, musi lunghi dopo la sconfitta. Arriva il 28enne Scarpi

Serata piuttosto pesante, quella di ieri sera alla Palestra Bonatti di Mirandola, dove la squadra della Stadium Mirandola si è ritrovata per riprendere la preparazione in vista della delicatissima gara di martedì prossimo a Salsomaggiore: la società si era già espressa con il tecnico Marcello Mescoli, ed a lui, ed al DS Anastasi, è toccato il compito di trasferire questo messaggio d’insoddisfazione ai giocatori, chiamati quindi ad una reazione importante, per vincere a tutti i costi a Salsomaggiore. Nel frattempo la dirigenza ha ufficializzato l’ingaggio del ravennate Enrico Scarpi, 28enne schiacciatore-ricevitore alla quinta esperienza in serie A, dopo una stagione tra i cadetti: Scarpi va a coprire il posto lasciato da Elia Scita, ma non rappresenta certo il "crack" che forse servirebbe alla squadra per reagire al momentaccio: " Non vedo l’ora di iniziare con i miei nuovi compagni., ha dichiarato Scarpi, - mi sembra che la A3 cresca di livello di anno in anno, speriamo di cambiare la rotta il prima possibile, farò tutto ciò in mio potere perché avvenga."

r.c.