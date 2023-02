Stadium, niente impresa A Pineto sconfitta netta

ABBA PINETO: Paris 2, Milan 14, Bragatto 6, Link 14, Merlo 5, Basso 9, Pesare (L), Bongiorno 0, Giuliani (L), Mignano 1, Fioretti 1. N.E. Baldari, Calonico, Omaggi. All. Tomasello

STADIUM PALLAVOLO MIRANDOLA: Ghelfi G. 3, Bellei 3, Canossa 2, Ghelfi F. 15, Stohr 5, Rustichelli R. 5, Rustichelli M. (L), Scaglioni 2, Angiolini (L), Dombrovski 1. N.E. Persona, Capua. All. Pinca

Arbitri: Capolongoe Lanza.

Note: parziali: 25-17, 25-19, 25-21. Durata set: 21’, 27’, 24’; tot: 72’.

Niente da fare per la Stadium Mirandola che si arrende sul campo dell’Abba Pineto in una partita in cui i padroni di casa hanno saputo sempre tenere il massimo controllo senza mai permettere ai ragazzi di Pinca di riaprire il match. Serviva un’impresa che non è arrivata sul campo di una squadra decisamente più attrezzata, la Stadium ci ha provato e in alcuni tratti di partita ha anche fatto vedere buone cose ma alla fine sono stati i padroni di casa a conquistare nettamente i tre punti.

La gara. Nel primo set si comincia sui binari dell’equilibrio. Pineto prova a imporre i suoi ritmi al match ma la risposta di Mirandola è immediato ed arriva anche il primo vantaggio del match sul punteggio di 8-9. È solo una fiammata però perché i padroni di casa riprendono immediatamente controllo della partita piazzando un break di 4-0 e costringendo Pinca a rifugiarsi nel timeout. La squadra di casa sembra non avere crepe e continua a gestire la partita senza difficoltà allungando prima sul 15-10 e poi sul 18-12 con il tecnico di Mirandola che prova a fermare di nuovo il momento difficile. Serve a poco perché l’Abba non sbaglia e conquista il primo set con il punteggio di 25-17. Nel secondo set la musica non cambia con i padroni di casa che continuano a spingere e si portano subito in vantaggio. La replica di Mirandola la firma Stoehr con un ace che riporta tutto in parità. E si gioca sul filo dell’equilibrio fino a quota 11, poi Pineto decide di cambiare marchia e costruiscono l’ennesimo break allungando prima sul 17-12 e poi sul 22-15. Il parziale si chiude praticamente qui con Pineto che finisce senza grandi affanni sul 25-19. Pinca prova a rimescolare un po’ le carte nel terzo set lanciando Dombrovski, Rustichelli e Scaglioni. Mirandola ci crede ma la squadra di Tomasello non concede nulla e si porta subito al comando. Rustichelli da una mano ai suoi che rimangono a contatto e poi provano anche il primo allungo sul 10-12. È solo un attimo di sbandamento però. L’Abba riprende il suo ritmo e sale sul 20-16. Mirandola non molla e si riporta sul 21-20, nel finale sono i padroni di casa che non sbagliano e conquistano la vittoria 25-21.

A3 Maschile, 19^ Giornata

I risultati: Savigliano - Macerata 0-3; Garlasco - Montecchio Magg. 3-1; S.Giustino – S.Donà di Piave 3-1; Brugherio - Fano 1-3; Belluno - Bologna 2-3; Pineto – Stadium Mirandola 3-0; Monselice - Parma 1-3 .

Classifica: Fano punti 49, Pineto 46, Savigliano 41, Macerata 38, Belluno 30, Parma e S.Giustino 29, Garlasco e Bologna 28, S.Donà di Piave 20, Montecchio Maggiore 19, Brugherio 17, Stadium Mirandola 14, Monselice 11.