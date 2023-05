Stadium, nuovo assetto: dal coach al futuro ds

Qualcosa si muove a Mirandola, a due settimane dalla dolorosa retrocessione alla bella dei playout di A3 maschile: la società ha ufficializzato le prime mosse di mercato, con l’inversione di ruoli tra i due tecnici di quest’anno, Andrea Pinca e Marcello Mescoli, e l’assegnazione del delicato ruolo di direttore sportivo a Giuliano Anastasi, occupato fino a qualche giorno fa dall’inossidabile Simone Zucchi, che rimane nello staff tecnico. Marcello Mescoli torna quindi ’head coach’, dopo le sei stagioni alla Pallavolo Montale, con cui vinse la B2 della stagione 201112, e guidò per i successivi cinque campionati di B1, ed ora avrà il compito con Anastasi di allestire la formazione per la prossima stagione: prima della squadra però, bisognerà chiarire in che categoria giocherà la Stadium.

r.c.