Stadium resiste per 2 ore Poi Med store la porta a casa

MED STORE TUNIT

3

MIRANDOLA

1

MED STORE TUNIT: Lazzaretto 14, Luisetto 3, Kindgard 6, Wawrzynczyk 18, De Col 1, Morelli 17, Gabbanelli (L), Margutti, Gonzi, Ravellino. Ne Paolucci, Bacco. All. Gulinelli.

STADIUM MIRANDOLA: Scaglioni 5, Francesco Ghelfi 16, Stohr 15, Riccardo Rustichelli 13, Giacomo Ghelfi 4, Bellei 9, Angiolini (l), Matteo Rustichelli (l), Dombrovski, Schincaglia. Ne Capua, Persona. All. Pinca.

Arbitri: Mannarino e Grossi.

Parziali: 25-23 21-25 25-23 25-20

Note: Med Store Tunit: 16 battute sbagliate, 4 ace, 10 muri vincenti, 41% in attacco, 62% in ricezione (41% perfetta). Mirandola: 28 battute sbagliate, 5 ace, 9 muri vincenti, 42% in attacco, 67% in ricezione (52% perfetta).

La Med Store Tunit si assicura i 3 punti ma deve sudarli perché Mirandola le rende difficile la vita. Parte subito a mille la Med Store Tunit (3-0) ma Mirandola reagisce (3-4), la partita si gioca punto a punto. Si va avanti in parità (23-23) quando un errore in battuta e il punto di Lazzaretto scrivono la parola fine del set (25-23).

L’inizio del secondo ricalca quello precedente: Macerata avanti (5-2) ma Mirandola non molla affatto, anzi mette la faccia avanti (7-10). La Med Store Tunit cerca di rientrare in partita ma gli ospiti mantengono sempre un buon vantaggio che gestiscono bene tenendo a distanza gli avversari. Infine ci pensa Riccardo Rustichelli a pareggiare i conti dei set (21-25).

Si riparte. Dopo una fase in equilibrio (5-5) la Med Store Tunit mette la freccia (11-6) ed è abile a gestire quel vantaggio (20-15). E quando il set sembra al sicuro ecco Mirandola venire fuori e minare le certezze dei padroni di casa (24-23), ma il muro di Luisetto fa tornare il sorriso tra i locali (25-23).

Si ricomincia. Mirandola ingrana le marce alte (2-5), ma viene ripresa e superata (8-7). La squadra di Gulinelli sembra avere ingranato il passo giusto (15-9). E invece Mirandola si rifà sotto (19-18), ma Macerata non si disunisce, allunga (24-20) e chiude con l’ennesimo errore in battuta degli ospiti conquistando i 3 punti.

Lorenzo Monachesi