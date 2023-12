Stadium, Sardegna amara. Netto ko contro il Sarroch

SARROCH

3

STADIUM

0

(2520 2514 2518)

SARLUX SARROCH: Sideri 8, Fortes 5, Fabroni 2, Ciupa 16, Leccis 6, Romoli 18, Mocci (L1) Agostini, Curridori, n.e. Ntotila, Cristiano, Beghelli, Giaffreda (L2), Pisu; all.: Giombini.

STADIUM MIRANDOLA: Nasari 5, Rustichelli R. 6, Albergati 13, Rossatti 9, Bombardi 3, Quartarone 3, Rustichelli M. (L1), Schincaglia, Capua, Gozzi (L2), n.e.Scita, Canossa, Bevilacqua, Scaglioni; all.: Mescoli.

Arbitri: Grossi (RM) – Adamo Giorgia (RM).

Note: Durata set 26’ 24’ 28’ per un totale di 78’; Sarroch 53 su 75 (B.S. 7, Vinc. 2, Muri 6, 2^ L. 8, E.P. 5); Stadium 40 su 52 (B.S. 9, Vinc. 3, Muri 2, 2^ L. 8, E.P. 13).

La Stadium torna in Sardegna dopo 12 anni, ma come allora torna a casa con una netta sconfitta: questa volta la batosta è pesante, perché il Sarroch si conferma squadra grintosa, ma ampiamente alla portata dei mirandolesi, che hanno indubbiamente giocato la peggior gara di questo inizio di campionato. Se lo 0-3 con Mantova di domenica scorsa era ampiamente giustificato, ma più combattuto, la debacle con i volenterosi sardi ha il sapore della disfatta anche nei punteggi, e soprattutto negli impietosi numeri a corollario di una gara durata poco più di una oretta: a tratti, per come gli attaccanti del Sarroch bucavano il muro mirandolese, sembrava quasi che la partita non fosse stata neanche preparata, tanto era smaccatamente facile il compito di Romoli e Ciupa, implacabili per tutta una gara, e ben impostati dal nuoto allenatore Leo Giombini. La Stadium ha lottato un po’ nel primo parziale, giocando punto a punto fino al 15-16, poi ha ceduto alla distanza, appesantito sotto i cinque errori punto, e le tre battute sbagliate regalate, che Sarroch ha monetizzato in scioltezza. Chi sperava in una reazione mirandolese nella seconda partita, ha capito presto che non era serata, la squadra è andata pesantemente in confusione, ed anche la panchina non ha aiutato, lasciando che la squadra andasse alla deriva in difesa, senza nemmeno provare a cambiare qualcosa con Bevilacqua: perso malamente il secondo set, la gara era di fatto finita, con Sarroch che sbagliava un po’ di più, senza che la Stadium ne sapesse approfittare. Sul 10-20 il timeout di Mescoli illudeva un po’, con i mirandolesi che arrivavano fino al 16-21, prima che Romoli decidesse di chiudere parziale e partita: e giovedì sera arriva la capolista S.Donà, sarà bene prepararsi al terzo 0-3 di fila. Riccardo Cavazzoni