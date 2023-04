Stadium sconfitta ma evita la retrocessione Ora scontro all’ultimo respiro contro il Brughiero

Stadium

STADIUM MIRANDOLA: Ghelfi F. 17, Dombrovski 1, Rustichelli R. 9, Ghelfi G. 4, Bellei 7, Scaglioni 9, Rustichelli M. (L1), Schincaglia, Stohr 6, Capua, Angiolini (L2), n.e. Canossa, Persona; all.: Pinca.

WIMORE ENERGY PARMA: Rossetti 9, Sesto 5, Dimitrov 15, Ewyes 13, Fall Bara 13, Chakeavorti 1, Cereda (L1); Colangelo, Beltrami, Zecca (L2), n.e. Codeluppi D., Ferraguti, Bussolari, Chirila; all.: Codeluppi A.

ARBITRI: Traversa L. (BA) – Testa (PD).

NOTE: Durata set 23’ 21’ 25’ 24’ per un totale di 83’; Stadium 53 su 68 (B.S. 13, Vinc. 2, Muri 9, E.P. 13); Parma 66 su 92 (B.S. 7, Vinc. 7, Muri 12, E.P. 8).

Non è stata l’ultima di campionato che si voleva, ma quel che conta è il risultato finale, ovvero che la Stadium ha evitato la retrocessione diretta, e si potrà giocare la salvezza in un playout difficile, ma non impossibile contro il giovane Brugherio: il calendario prevede la gara d’andata, e l’eventuale bella, in terra lombarda, lunedì prossimo ed eventualmente il 23 Aprile, e la gara di ritorno in programma il 16 Aprile al PalaSimoncelli, dove la Stadium in campionato è stata capace di travolgere i brianzoli per 3-0. Si sperava qualcosa di più dal derby emiliano contro Parma, ma la squadra ducale era scesa a Mirandola decisa a fare punti per certificarsi i playoff, ed infatti per due set ha dominato la scena, con la Stadium in evidente affanno contro il muro avversario, e senza l’arma tradizionale della battuta. Sullo 0-2 però, i ragazzi di Pinca hanno ritrovato un po’ d’orgoglio, e Stohr in attacco, dando l’impressione di poter riaprire la gara come otto giorni fa a S.Giustino: il terzo set però illude solamente, mentre da Pineto arriva la notizia della sconfitta di Montecchio Maggiore che ne certifica la retrocessione, e la gara torna in salita per i modenesi, che nella quarta frazione non riescono a ripetersi.

I RISULTATI: Stadium Mirandola – Parma 1-3; Garlasco – S.Giustino 3-0; Bologna – Brugherio 3-1; Monselice – Fano 2-3; Pineto - Montecchio Magg. 3-0; Savigliano – S.Donà 3-1; Belluno – Macerata 3-1.

CLASSIFICA: Fano e Pineto 65, Macerata 49, Savigliano 46, Garlasco 45, Parma e Bologna 44, Belluno 43, 44, S.Giustino 41, S.Donà di Piave 28, Brugherio 23, Stadium Mirandola 21, Montecchio Magg. 20, Monselice 12. Fano alla Finale per la Promozione in A2, Pineto, Macerata, Savigliano, Garlasco, Parma e Bologna ai Playoff promozione, Brugherio e Stadium Mirandola ai playout, Montecchio Maggiore e Monselice retrocesse in serie B.

Riccardo Cavazzoni