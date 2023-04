Stadium, sfida pesantissima

E’ facile dire una stagione in una partita, ma veramente oggi la Stadium Mirandola, ricevendo alle 18 al PalaSimoncelli la Wimore Energy Parma, si gioca una larga fetta della sua stagione, una grande fetta del suo sogno di serie A, in una partita: all’ultima gara della stagione regolare, la squadra di Andrea Pinca cerca contro la formazione parmense un risultato che le consenta di mantenere quel punto di vantaggio faticosamente conquistato su Montecchio Maggiore, ed in tal modo approdare ai playout, dove al meglio di due sfide su tre cercare contro Brugherio una incredibile, ma meritata salvezza. Sarà veramente un pomeriggio vietato ai deboli di cuore, con un occhio al campo, dove Francesco Ghelfi e compagni cercano un risultati positivo contro avversari di tante battaglie in serie B, ed uno ai telefonini dove cercare la conferma della vittoria da tre che tutti si aspettano da Pineto sulla squadra vicentina: sulla carta questo secondo aspetto è più facile da ipotizzare, molto meno quello che potrà succedere al Palasport mirandolese, dove si affrontano due squadre per certi aspetti simili, che nelle ultime tre sfide sono sempre andate al tie break. Non bisognerà però fare "i conti senza l’oste", ovvero una Wimore Parma che sta ancora lottando per l’approdo ai Playoff, e che quindi sarà molto poco disposta a lasciare punti per strada: la formazione di Codeluppi è decisamente molto potente in attacco, ma potrebbe soffrire in copertura.

Riccardo Cavazzoni