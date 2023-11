Stadium, timori per Albergati

La Stadium Mirandola domani osserverà il proprio turno di riposo nel girone Bianco del torneo di A3 di volley maschile, e c’erano tutti i presupposti per un tranquillo week end di allenamento, per la squadra, e di studio, per lo staff tecnico, probabilmente in trasferta a Bologna per studiare la prossima avversaria in campionato. Sembra invece che la squadra sia sull’orlo di un dramma sportivo, legato ancora una volta alla figura dell’opposto, come già successo l’anno scorso con Francesco Ghelfi, che si potrebbe ripetere quest’anno con il 30enne bergamasco Daniele Albergati. Se i rumors insistenti di ieri troveranno conferma, Albergati si dovrebbe sottoporre ad una operazione al gomito che lo terrebbe fuori dal campo almeno tre mesi. Ripetiamo, si tratta di voci, peraltro molto ben accreditate, che stanno circolando con insistenza, e che parlano anche di un certo nervosismo in seno alla società mirandolese, perché il problema di Albergati pare fosse emerso verso la fine della stagione scorsa, peraltro chiusa con un bottino di 536 punti in 26 gare, ma sottovalutato in fase d’ingaggio. Bisognerà quindi attendere qualcosa di ufficiale, ma se le voci fossero confermate, per la Stadium si tratterebbe di un grosso problema tecnico, che potrebbe costringere la dirigenza a tornare in fretta sul mercato, per un opposto italiano, o addirittura straniero, visto che lo "slot" è ancora libero.

r. c.