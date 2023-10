Stadium travolta a Belluno. Fuori casa mai una gioia

3

STADIUM

0

(2523 2523 2515)

VOLLEY: Maccabruni 4, Bucko 9, Antonaci 11, Bisi 7, Schiro 13, Mozzato 6, Orto (L1), Martinez G.1, Martinez I, 1, Guolla, n.e. Stufano, Fraccaro (L2); all.: Colussi.

STADIUM MIRANDOLA: Nasari 4, Rustichelli R. 2, Albergati 12, Rossatti 8, Bombardi 6, Quartarone 1, Rustichelli M. (L1), Scita, n.e. Capua, Gozzi (L2), Canossa, Bevilacqua, Schincaglia, Scaglioni; all.: Mescoli.

ARBITRI: Galteri – Mazzarà.

NOTE: Durata set 27’ 25’ 22’ per un totale di 74’; Belluno 52 su 75 (B.S. 19, Vinc. 5, Muri 6, E.P. 8); Stadium 34 su 61 (B.S. 14, Vinc. 0, Muri 3, E.P. 9).

Continua la maledizione delle trasferte per la Stadium Mirandola, che ancora una volta lontana da casa deve arrendersi all’avversaria di turno: si tratta della diciassettesima sconfitta lontana dal PalaSimoncelli, la sesta per 3-0, questa volta contro un Belluno ordinato, molto concreto in tutti i fondamentali, ma che a tratti è apparso alla portata dei ragazzi di Mescoli, a cui però, ancora una volta, è mancato il guizzo nei momenti decisivi, la giocata che poteva indirizzare il match in un’altra direzione.

Per due set le due squadre hanno giocato alla pari – niente faceva presagire che ci sarebbe stata tutta questa differenza nel prosieguo della gara – anche se poi è sempre stato Belluno a portarli a casa.

Ma se mel primo Mirandola aveva soprattutto inseguito, trovando solo a tratti il pareggio, nella seconda partita la Stadium riusciva a strappare un vantaggio di tre punti sul 15-12 che poteva girare il parziale, ma che i gialloblù non riuscivano a difendere, facendosi raggiungere sul 17 pari, e quindi sorpassare, per arrivare ancora una volta sul 22-24 per i padroni di casa che, come nel primo set, alla seconda opportunità chiudevano.

Il colpo è pesante per la squadra mirandolese, che non riesce più a rientrare in partita, che diventa facile per i padroni di casa, che chiudono velocemente la pratica. Adesso bisogna metabolizzare in fretta la battuta d’arresto, perché mercoledì sarà di nuovo campionato, con l’arrivo al PalaSimoncelli del HRK Motta di Livenza, vecchia conoscenza dei gialloblù, avendola incontrata con poca fortuna in serie B1 dieci anni fa. Occorrerà subito fare risultato per rilanciare il morale.

RISULTATI: Salsomaggiore – Bologna 0-3; Motta – Garlasco 3-2; Sarroch – Mantova 1-3; Belluno - Stadium Mirandola 3-0; Brugherio – S.Donà 2-3; Acqui Terme – CUS Cagliari 0-3; Riposa: Savigliano.

CLASSIFICA: S.Donà (3) punti 7, Mantova (2), Belluno (3) e CUS Cagliari (3) 6, Bologna (3) 5, Motta (3) e Garlasco (3) 4, Acqui Terme (2), Savigliano (2), Stadium Mirandola (3), Brugherio (3) e Sarroch (3) 3, Salsomaggiore (3) 1. Tra parentesi le partite giocate. Tra parentesi le partite giocate.

Riccardo Cavazzoni