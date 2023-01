Stadium, un match salvezza contro la Chimica Brugherio

In un inconsueto orario pomeridiano, si gioca al PalaSimoncelli alle 16, la Stadium Mirandola cerca di dimenticare in fretta Montecchio Maggiore, per affrontare in una gara forse decisiva per la sua salvezza, il Gamma Chimica Brugherio, anch’essa invischiata in zona retrocessione, ma con quatto punti in più dei gialloblù: la sconfitta in terra vicentina a riportato i dubbi nel clan mirandolese, che deve scuotersi contro i brianzoli, se vuole provare ancora a salvarsi. Il Brugherio è formazione molto giovane, imbottita di prodotti del proprio prolifico vivaio, uno dei migliori d’Italia, coriacea, tanto da andare cinque volte su quattordici al tie break, ma che ha fino ad ora sofferto moltissimo in trasferta, perdendo tutte e sei le gare giocate fuori casa, cosa su cui la Stadium deve puntare, per prendersi tre punti fondamentali.

All’andata i mirandolesi giocarono una pessima partita, ma rispetto alla gara di tre mesi fa però, la Stadium si presenta all’appuntamento con un Francesco Ghelfi in più, per provare a scardinare il muro brianzolo, che all’andata fece la differenza, come del resto la battuta avversaria: Andrea Pinca ha studiato attentamente quella gara, e con un assetto tecnico-tattico completamente modificato, cercherà di modificarne anche l’esito: tra i gialloblù non si lamentano problemi di formazione, ed il sestetto dovrebbe essere lo stesso visto con Bologna e Montecchio, soprattutto se Scaglioni non sarà del tutto recuperato. In casa Diavoli Rosa completamente recuperato l’opposto Tommaso Barotto, classe 2005, in diagonale con Biffi, il sestetto sarò completato dall’olandese Van Solkema e dal 19enne Chiloiro alla mano, Innocenzi ed il 17enne Mati al centro con Marini, altro 18enne, come libero.

r.c.