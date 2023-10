Stage femminile targato Scomed. Ecco le rivali per la serie C

Proseguono le attività degli Scomed di Bomporto, in preparazione della nuova stagione 202324 dell’hockey inline modenese: dopo lo Stage di apertura d’inizio Settembre, ed il Trofeo giovanile Pollicino di otto giorni fa, nello scorso week end la pista di Via Verdi a Bomporto ha ospitato la seconda edizione dello Stage interamente dedicato al settore femminile. Ancora una volta la squadra capitanata dal Presidente Angelo Lucchini ha registrato un pieno successo organizzativo e tecnico, con moltissime ragazze presenti, provenienti da molte squadre del Centro e Nord Italia, che si sono allenate con profitto anche agli ordini di Martina Cavazzi allenatrice della Nazionale Femminile. In attesa adesso del Trofeo delle Regioni che si terrà a Forlì ai primi di Novembre, l’attenzione si sposta sulla definizione delle modalità organizzative della serie C di hockey Inline, a cui parteciperà la formazione modenese: dopo la sorpresa della serie B a cui parteciperanno solo cinque squadre, per la C ci si aspetta un girone a sette squadre, a cui dovrebbero partecipare, oltre agli Scomed Bomporto, anche Imola, Riccione, Gufi Parma, Ferrara, Piacenza, e forse una seconda squadra del Forlì, che partecipa alla serie B. Probabile un prima parte d’attività con la Coppa Italia ad eliminazione diretta.

r. c.