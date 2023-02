"Stagione fallimentare? Ci aspettavamo più punti Ma il bilancio lo faremo tra dieci giornate"

"Stagione fallimentare? Mi sembra un aggettivo forte, i bilanci si fanno a fine campionato. Di sicuro ci aspettavamo di avere più punti e di essere più avanti". Dopo il pesante ko con la Pistoiese è il direttore sportivo Matteo Sabbadini a tracciare una linea in casa Carpi a 10 turni dalla fine del campionato.

"Non siamo contenti – spiega – perché volevamo andarci a giocare le nostre carte nelle ultime 3-4 gare. Però ci sono ancora 30 punti in palio e il Carpi non si può permettere di vivacchiare. Purtroppo abbiamo tanti giocatori fuori da un mese e mezzo, abbiamo fatto qualche errore, qualche gara l’abbiamo buttata via e altre le abbiamo perse meritatamente. Io sono qui a metterci la faccia. Lunedì con il presidente ci siamo ricompattati per dare il massimo in questi ultimi due mesi, dopo i quali tireremo le somme: l’obiettivo ora è di vincere più gare possibili, anche perché la classifica è corta dal terzo al nono posto e bisogna stare con le antenne dritte".

Il cambio in corsa in panchina non ha dato la scossa sperata. "A dicembre avevamo capito che qualcosa nel meccanismo si era rotto – prosegue il ds – e per dare una scossa abbiamo deciso di cambiare allenatore. Erano arrivate due vittorie poi a Sant’Angelo l’abbiamo di nuovo buttata via noi. Non è un alibi, ma Contini purtroppo non ha mai avuto la rosa completa, Sall non l’ha mai visto, Navarro, Laurenti, Ranelli, Arrondini e Beretta, oltre a Balducci sono fuori da settimane. Giocare sempre senza 4-5 titolari è dura, lui è stato bravo a rimodellare la squadra e inventare qualche ruolo. Ma da domenica bisogna tornare a vincere. Il rammarico maggiore è che a Correggio vincendo saremmo stati primi e forse sarebbe cambiato tutto e poi anche qui a gennaio con la flessione della Giana avevamo avuto le chance per tornare in corsa, ma siamo stati troppo discontinui". Di futuro è ancora presto per parlare ("la priorità finire bene il campionato" spiega), ma c’è un pensiero per i tifosi.

"Ci sono sempre stati vicini – prosegue - anche quando non abbiamo fornito prove all’altezza, se ci sono mugugni hanno ragione. Durante la gara ci hanno sempre supportato, a fine gara il tifoso deve fare il tifoso e può contestare, forse avrei avuto lo stesso comportamento anche io. I rientri? Sall e Arrondini vogliono esserci domenica, Beretta speriamo per la Giana, Navarro ha ancora un edema alla caviglia che non lo fa correre, Balducci sta migliorando molto".

DAL CAMPO. Un piccolo risentimento muscolare ha bloccato ieri Bouhali, che ha lavorato a parte con Sall e Arrondini, assente Ranelli per la febbre.

Davide Setti