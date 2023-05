Stanco apre la strada alla finale playoff Carpi ora spera nel ripescaggio in Lega Pro

L’aspettava da 203 giorni una domenica del genere Francesco Stanco. Il secondo graffio stagionale del bomber pavullese è il lasciapassare del Carpi per la finale playoff: domenica i biancorossi si giocheranno sempre al "Cabassi" e sempre con 2 risultati utili su 3 contro il Corticella (2-1 a Pistoia) la possibilità di essere fra le prime 9 nella griglia per eventuali ripescaggi in Lega Pro. L’ultima (e unica) volta Stanco aveva timbrato 7 mesi fa in Versilia ancora col Real Forte, domato ieri in una semifinale tatticamente bloccata, in cui a fare la differenza è stata una palla inattiva. Stanco è stato perfetto nell’incornare di testa sotto al sette la traiettoria da corner di Olivieri, in una delle poche emozioni di un match in cui la difesa a tre biancorossa ha fatto da contraerea sulle velleità dei toscani, mai realmente pericolosi.

Il Carpi con le novità di Varoli e Stanco (preferito a Castelli, in tribuna per scelta tattica) ha sempre controllato, sfiorando il vantaggio in avvio con la deviazione di Bernardini verso la propria porta. In una delle poche incursioni il Real aveva trovato il vantaggio con Rosati, ma sul suo tiro era in offside Verde, che copriva la visuale di Balducci. Poi il lampo al 37’ con la splendida torsione di Stanco a sbloccare il risultato. Il Carpi, con 2 risultati su 3 al 120’, nella ripresa ha atteso per colpire di rimessa, ammortizzando bene anche il passaggio di Venturi al 4-3-3 inserendo Pegollo. Due tiri centrali di Verde parati da Balducci e un cross senza pretese dal fondo di Pegollo su cui il guardiano biancorosso ha rischiato la frittata sono stati gli unici pericoli creati da un Real a corto di idee, che il Carpi però non è riuscito a infilzare di rimessa. L’occasione più grande se l’è divorata Sall (dentro per Stanco), che ha sparato su Raspa dopo il lancio illuminante di Ranelli. Il brivido maggiore per il "Cabassi" è arrivato con la discesa di Giubbolini che ha superato Sabattini e poi è entrato in contatto con Ranelli in area, venendo punito però con un dubbio giallo per simulazione. Poi nel finale Sall ha sfiorato il 2-0, ma senza soffrire il Carpi ha comunque portato a casa il pass per la finale.

Davide Setti