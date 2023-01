Stand dei gialloblù in piazza XX Settembre Trofei in esposizione

Non poteva mancare e ci sarà anche uno stand del Modena in occasione della fiera di Sant’Antonio, in Piazza XX Settembre, a due passi dalla Ghirlandina. E sarà un’esperienza particolare per i tifosi che lo visiteranno, il Modena esporrà le due Coppe vinte lo scorso anno per celebrare ancora una volta, insieme a loro, i due storici successi in campionato e in Supercoppa. Per tifosi e appassionati sarà possibile alzarle al cielo o fare una foto sotto la Ghirlandina a tinte canarine, nel ricordo dell’annata che ha riportato il Modena in serie B e della ciliegina di Bolzano. Lo stand sarà aperto dalle 8 alle 20, uno spazio dove sarà possibile acquistare tutti i prodotti ufficiali: maglie, felpe, t shirts, tute e gadget di ogni genere. Nel pomeriggio, intorno alle 17:15, terminato l’allenamento del pomeriggio anche Mario Gargiulo sarà a disposizione dei sostenitori canarini per un momento insieme al calciatore del Modena durante la fiera di Sant’Antonio.

a. t.