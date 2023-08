Stanzani a Castelnuovo Camposanto, ecco Grazia

Ultimi ritocchi per il mercato dei dilettanti. In Promozione colpo grosso per il Camposanto del ds Marchetti, che ha annunciato il centrocampista classe 2003 Alan Grazia, in arrivo dal Progresso dove è stato protagonista in Eccellenza e dove ha già messo insieme 23 presenze in Serie D nella stagione 2021-22. Si muove anche il Castelnuovo che sta completando la rosa. Dopo aver definito qualche giorno fa l’arrivo in attacco di Fosu (2002) da Camposanto, il ds Corsini ha chiuso con la Nextgen Terre di Castelli l’arrivo in mediana di Alessandro Stanzani 82004), che nelle ultime stagioni ha giocato con il Castelvetro in Eccellenza, da definire invece il futuro di Giacomo Andrea Progulakis, centrocampista 2003 l’anno scorso a Castelnuovo in prestito, che al momento rimane nella rosa della Nextgen. In prima doppia novità in casa Lama, con due innesti da La Veloce: il primo è il ritorno di Andrea Nizzi, centrocampista classe ‘93 ex Pavullese già in biancorosso dal 2014 al 2021, il secondo volto nuovo è Filippo Nicioli (’93) attaccante ex Pavullese, Pavullo e Polinago che lascia Fiumalbo dopo 6 stagioni.

d.s.