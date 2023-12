Stasera su trc. Andrea Catellani a ’Gialli di Sera’

Sarà Andrea Catellani, numero uno del settore giovanile canarino, l’ospite principale della puntata di oggi di ‘Gialli di Sera’ in diretta dalle 21.30 su Trc, condotta dal giornalista Paolo Reggianini. Catellani, nato a Reggio Emilia, ha giocato con il Modena, il Sassuolo e il Carpi, chiudendo poi la carriera nell’ Entella. Oggi è considerato tra i manager che seguono i settori giovanili, uno dei top a livello nazionale. Una puntata dunque da non perdere, per tutti i tifosi gialloblù, durante la quale sarà interessante ascoltare l’uomo che sta preparando i campioni del domani in maglia gialloblù.