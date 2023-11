STASERA SU TRC. Edoardo Duca a ’Gialli di Sera’

Edoardo Duca, titolare nelle ultime due gare vinte dal Modena, sarà protagonista questa sera alle 21,30 su Trc nel corso della trasmissione ’Gialli di Sera’ condotta da Paolo Reggianini. Duca con 75 presenze in gialloblù, è l’unico superstite della squadra canarina che nel 2018 ripartì dopo il fallimento giocando poi, dopo una parentesi di una stagione e mezzo alla Pergolettese, con il Modena anche in C con Tesser e naturalmente in B.