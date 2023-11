Stasera un recupero e i quarti di Coppa

Dilettanti in campo stasera con 5 gare fra recuperi e coppe (20,30)

SECONDA "F". A Fossoli si rigioca la sfida fra Carpine e San Paolo della 7^ giornata, fatta ripetere dal Giudice Sportivo per errore tecnico dell’arbitro. Due settimane fa la gara era terminata sull’1-1 (si giocò sul sintetico di Soliera), ma il direttore di gara mostrò erroneamente il rosso al giocatore Minelli (Carpine) che aveva segnato volontariamente con una mano, invece che ammonirlo. Da lì il ricorso del club carpigiano e l’ammissione dell’errore da parte del direttore di gara. In classifica la Carpine è quinta a -3 dalla Villadoro, mentre il San Paolo (che sui social aveva contestato la decisione) è penultimo pari alla Modenese (-1 da Saliceta e Solarese, -2 dalla Cabassi e -3 dal Limidi) e vincendo può addirittura salire all’ottavo posto.

COPPA DI TERZA. In campo i quarti di finale in gara secca (in caso di parità ci sono i rigori). Queste le gare che vedono sfidarsi le 7 vincenti dei 7 gironi eliminatori e la miglior seconda ripescata (Baracca Beach): Monari Nasi-Cortilese (si gioca alla Saliceta), Baracca Beach-Possidiese (a Bomporto), San Francesco Smile-Prignanese (al "Bortolotti" di Formigine) e Academy Terre di Castelli-Levizzano (al "Caduti di Superga" di Vignola). Le quattro vincenti saranno abbinate per sorteggio integrale nelle due semifinali sempre in gara secca, mentre la finale sarà in campo neutro.

d.s.

Nella foto: De Stefano (Monari Nasi)