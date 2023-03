"Stavolta siamo mancati, deve servirci da lezione"

di Alessandro Trebbi

È un Andrea Giani amareggiato per la prestazione, quello che approccia i microfoni al termine del 3-0 subito a Trento, ma è anche un tecnico che non vuole fare parallelismi tra quest’ultima sconfitta e quelle patite a inizio stagione a Civitanova prima e Perugia poi: "La Modena di Civitanova e Perugia? No, quello era un altro periodo – commenta secco il ‘Giangio’ – non è quello che stiamo facendo oggi. Nella partita di Trento siamo stati messi sotto con la battuta e noi non abbiamo trovato prima le risorse tecniche e poi anche quelle morali, siamo un po’ mancati. È un match che ci deve servire perché nelle sfide come queste c’è bisogno di sentire la contesa e noi invece siamo un po’ usciti dal campo. Nel bene o nel male conta come ti approcci alla partita e dentro la partita, dobbiamo farne tesoro per gli altri incontri".

Per Andrea Giani l’episodio di Trento rimarrà appunto tale, non è un match che può rischiare di influenzare negativamente le prossime sfide, quella in Polonia di Coppa Cev in primis: "Penso che questa partita nasca e muoia qui. Mercoledì sappiamo che Belchatow ci darà grande filo da torcere in casa e dovremo saper affrontare la partita e le difficoltà che ci presenterà. Il percorso che abbiamo fatto fino a oggi, lo dimostrano anche le ultime quattro partite, ci dice che sappiamo farlo". Inevitabili le domande sulla condizione di Ngapeth, apparsa ancora precaria: "Earvin sicuramente non è nel suo cento per cento di condizione – racconta Giani –. Deve gestirsi lui e dobbiamo gestirlo noi, ma con quello che ha da dare in questo momento deve comunque aiutare i compagni. Chiaramente non possiamo tenerlo in questo stato, deve tornare a una condizione di alto livello perché abbiamo bisogno del miglior Ngapeth in questa fase di stagione".

Infine il commento del tecnico della Valsa Group si concentra su questa fase di stagione nella quale, tra Coppa Cev e play off, Modena giocherà ogni tre giorni e avrà pochissimo tempo per prepararsi e per curare i propri acciacchi: "Giocare ogni tre giorni? Il tempo non l’abbiamo, anche in questa settimana per vicissitudini legate al palasport ci siamo allenati poco. Non è il quanto ti alleni, ma utilizzare le partite per giocare al meglio, non abbiamo altri momenti per allenarci a questo livello".