Stesera i gironi del Crer Modenese, due innesti

Il Crer renderà noti stasera (più o meno intorno alle 21, ma si spera anche prima, i gironi provvisori dei campionati regionali dall’Eccellenza alla Prima categoria. I raggruppamenti però non saranno definitivi e andranno ridisegnati nei prossimi giorni, visto che ci sarà in Eccellenza "B" ancora il Progresso, che attende il ripescaggio in Serie D (certo al 99%) e fino a che non sarà ufficiale non si potranno ufficializzare anche i ripescaggi a catena in Eccellenza della Vis Novafeltria, in Promozione dello Junior Corticella, in Prima del Balca Poggese e in Seconda della Fonda Pavullese. Intanto in Seconda arrivano altri due innesti per la Modenese: ecco il centrocampista 2003 Giuseppe Damiano, che torna in gialloblù dopo alcuni anni, e della punta 2000 Serxhio Degjoni . In Promozione al Vezzano arriva il terzino Pietro Crotti (2002).