"Stiamo attenti all’Ascoli Verrà qui per farci male"

Quinta stagione a Modena, quinto bagno di folla di inizio stagione ed emozioni rinnovate. Tra i più acclamati c’è sempre Riccardo Gagno, il cui ruolo con Paolo Bianco si evolve leggermente in particolare palla al piede. Il portiere canarino (che da quest’anno lavora con Narciso, collaboratore dello staff del neo tecnico) parla da leader e da colonna portante del Modena.

Gagno, finalmente la serie B

"Il Modena sta bene, noi tutti stiamo bene e siamo ansiosi e vogliosi di cominciare. Stiamo lavorando nel modo giusto, siamo pronti e tra noi c’è voglia di scendere in campo".

L’aver guardato gli altri dal divano nella prima giornata, può influire?

"Sicuramente è stato un po’ strano. Di solito, a fine partita, mi ritrovo a rigurdare le sintesi delle altre gare e quest’anno è capitato di farlo dal divano ma mi ha messo ancor più voglia di scendere in campo. Il club non ci ha fatto mancare nulla, abbiamo disputato un’amichevole a Verona e abbiamo proseguito il lavoro".

La partita con l’Ascoli nasconde già delle insidie

"Non dobbiamo farci condizionare dagli eventi che hanno visti protagonisti i nostri avversari a Cosenza, resta comunque una squadra organizzata e seppur arriverà senza tre giocatori, ne avrà altri tre che sapranno sostituirli. Verranno qui per farci male, dobbiamo mantenere alta la concentrazione, prepararla come il mister vuole".

La sua quinta stagione qui. Che emozioni prova?

"Sempre belle. È la quinta consecutiva con la stessa maglia, mi sento soddisfatto del percorso che sto facendo e mi trovo bene. Mi sento come se fossi a casa, è una motivazione ulteriore che mi spinge a fare sempre meglio. Lavoro, ogni giorno, cerco di migliorare e di dare il mio contributo per aiutare il club a raggiungere grandi obiettivi".

Sabato incontrerà Viviano, ora portiere dell’Ascoli. Lo conosce?

"L’avevo visto a Brescia, quando io giocavo in Primavera. Ma c’è un episodio simpatico che mi lega a lui: quando ho segnato all’Imolese, rilasciai un’intervista nella quale mi chiesero da chi mi sarebbe piaciuto ricevere dei complimenti e risposi dicendo Buffon. Poco dopo mi scrisse Viviano, scherzando sul fatto che non fosse Buffon e sperando gli facessero comunque piacere i suoi complimenti. Da quel momento, di tanto in tanto ci sentiamo".

Ha scritto anche al suo amico Tonali per il gol all’esordio in Premier?

"Sì, l’ho visto in diretta il suo gol. Conosco le sue qualità, sportive ed umane. Tutto quello che sta facendo se lo merita".

Alessandro Troncone

Nella foto: Riccardo Gagno (foto Corradini)