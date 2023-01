"Stiamo bene, ce la giocheremo"

La presentazione della partita in casa Top Volley è affidata al libero, Damiano Catania, più volte accostato a Modena in sede degli ultimi due mercati e invece passato sotto le mani di Fabio Soli per salire di livello rispetto alla stagione fatta in panchina a Piacenza: "Una partita che non ha bisogno di presentazioni – sono le parole di Catania – noi giochiamo in casa e al Palasport di Cisterna abbiamo fatto vedere tante belle cose. Modena è una formazione molto attrezzata, forte e in questo momento sta viaggiando in classifica attraversando un momento abbastanza positivo". Poi ecco l’analisi della storia recente della formazione pontina: "Noi dalla nostra, vogliamo rifarci della brutta prestazione con Siena. Abbiamo un’altra possibilità con Modena, una sfida molto difficile, ma stiamo bene".