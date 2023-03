"Stiamo facendo cose straordinarie considerando come siamo partiti"

REGGIO EMILIA

"Partita impegnativa, ma preparata nel migliore dei modi. Sapevamo lo Spezia ci avrebbe creato dei problemi e che avremmo fatto fatica. Bella vittoria, tuttavia e rete molto importante, soprattutto perché ci ha dato tre punti. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così". Il dopogara comincia dal match-winner, ovvero Domenico Berardi – allo Spezia aveva segnato il 100mo gol in A, Bderardinho – e prosegue con il tecnico dello Spezia Leonardo Semplici, che cita proprio lui e Laurientè come i giocatori che hanno fatto risaltare più di altri "la qualità individuale del Sassuolo. Abbiamo ribattuto colpo su colpo, credendoci fino alla fine, ma non è bastato, e sul rigore – recrimina Semplici – abbiamo regalato qualcosa".

Chi non recrimina è Dionisi, che tra l’altro a inizio gara ha tenuto a sedere Frattesi per scegliere Thorstvedt "cui era giusto dare spazio, anche per dargli il minutaggio che merita". Per i suoi i punti sono 19 punti su 24 possibili. "Siamo – concede – un treno che va spedito, e quello che stiamo facendo,se consideriamo come siamo partiti, è qualcosa di straordinario ma non dobbiamo dimenticare che siamo questi perché siamo passati da tutte le cose positive e negative che abbiamo affrontato da inizio stagione ad oggi. Dopo questa partita darei otto a tutti. Frattesi e Berardi in nazionale per merito mio? In parte, perché il merito è del collettivo e del lavoro di tutti i giorni. Sono contento soprattutto per Davide, convocabile e convocato, mentre Berardi, con tutto il rispetto per il ct azzurro, se sta bene in nazionale ci sta a pieno titolo". Non trascende, Dionisi, ma si tiene ben stretta la capacità "di adeguarsi alla partita: era difficile, perché la vittoria di Roma poteva abbagliare e invece, dopo qualche sofferenza iniziale abbiamo fatto la gara, subendo anche qualcosa nel finale quando un po’ di stanchezza è inevitabilmente emersa".

Stefano Fogliani