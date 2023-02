Questi i risultati delle squadre modenesi nelle minors di basket. Promozione Bologna Gir.C. Pesante stop esterno per Nazareno (Bertollo e Canevazzi 10) sul campo della capolista. Dopo un buon primo tempo, i carpigiani cedono alla lunga. Vince fuori casa Spilamberto (Paladini 16, Ganugi 12) che batte Carpine (Fofie 12, Guagliumi 11) nonostante un brutto secondo tempo. Ottavo successo consecutivo per il Sasso Castelfranco (Cavani 15, Franchini e Zucchini 13). Il primo tempo è tutto per i Kings (42-32) con gli ospiti che si aggrappano a Zucchini. Nella seconda metà di gara la difesa ospite cresce, con Cavani e Franchini che bucano la retina permettendo di gestire. Vittoria anche per Medolla (Baccarani 19, Luppi 11) in casa contro Crevalcore, e per Cus (Fraccaroli 14, Petrella 12) a Sant’Agata. Risultati: Kings-Sasso 52-63, Scandiano-Zola 56-76, Medolla-Crevalcore 59-46, Carpine-Spilamberto 63-67, Diablos-Cus Mo.Re. 42-67, Peperoncino-Nazareno 81-43. Classifica: Peperoncino 24, Cus 22, Spilamberto 20, Sasso 18, Zola 18, Kings 16, Diablos 12, Medolla 10, Carpine 8, Nazareno 8, Crevalcore 6, Scandiano 6. Prima Divisione Reggio E. Gir. C. Magreta (Naletto 15, Pifferi 10) si conferma battendo Iwons: i giallo-blu si aggrappano al duo Pifferi-Naletto per frenare la fuga reggiana iniziale. In ultima frazione i magretesi stringono la difesa e la spuntano. Vince pur senza brillare la McDonald’s Castelfranco (Paciello 19, Tedeschi 10), che batte Mo.Ba (Prota 14, Fiore 10). Formigine perde il big-match di Castellarano, mentre Schiocchi vincono agevolmente su Savignano. Campogalliano batte Scandiano a domicilio. Risultati: Scandiano-Campogalliano 30-81, Castelfranco-Mo.Ba 70-48, Castellarano-Formigine 64-55, Accademia-Go Basket 40-67, Magreta-Iwons 53-47, Schiocchi-Savignano 95-62.