Storia del volley, le immagini in mostra. Il PalaPanini racconta una favola infinita

Inaugurata ieri alla presenza di una vera e propria ‘hall of fame’ del volley modenese e nazionale, nonché davanti agli occhi degli attuali giocatori e staff di Modena Volley, la mostra permamente e in evoluzione che ha reso il PalaPanini uno dei luoghi Fai d’autunno 2023 ha sbalordito i presenti, con foto e immagini che hanno colorato e continueranno a colorare il palasport cittadino durante la stagione e per gli anni a seguire. Al taglio del nastro il sindaco Giancarlo Muzzarelli e i presidenti di ieri e di oggi, dalla famiglia Panini con Antonio in prima fila, figura fondamentale nell’allestire la mostra, fino a Giovanni Vandelli e Giulia Gabana, passando per gli ex scudettati della Minelli anni ‘50 (Beppe Galingani in testa, con Livio Selmi nella figura di collante ed ex dirigente), arrivando al prof. Paolo Guidetti, a Giovenzana e Montorsi, fino a Bertoli, Dall’Olio, Cuminetti. Nel raccontare e rivivere il fasti del passato un pezzo importante è stato ritagliato per l’avventura della Daytona di Vandelli. "Sono passati tanti anni – il racconto di Vandelli – ma il primo trofeo vinto a Perugia, la Coppa Italia nel 1994, ci ha galvanizzato per poi iniziare a vincere a ripetizione negli anni successivi".

L’ex patron Daytona parla poi dei singoli: "Giani? L’allenatore poteva metterlo in qualsiasi posizione e lui non si lamentava mai, era sempre a disposizione. Vullo? Mi metteva in crisi perché riusciva a dirmi come andavano a finire le partite prima di giocarle. Poi quando dovevo sedermi al tavolo per trattare sui contratti per me era sempre uno strazio – ride Vandelli ricordando gli episodi – mi faceva venire mal di testa, speravo sempre di poter rinviare. Poi Cuminetti, che si è rivelato forse il miglior opposto di quegli anni e siamo stati bravi e fortunati a farlo giocare da italiano, mentre Van de Goor lo pescai a Ravenna mentre giocava un’amichevole col suo club olandese. Cantagalli? Fu una fuoriuscita di denaro fuori dal comune, spesi un sacco di soldi, non che i Benetton ne avessero bisogno". Vandelli racconta infine come rilevò la società da Giuseppe Panini, sempre con la solita sagacia e goliardia: "Venne da me Giovanardi e mi disse che avevamo comprato la squadra. Lo fermai: ‘come abbiamo comprato la squadra? I soldi li spendo io, devo incontrare Panini io’. Così mi feci fare lo sconto".

L’ultima battuta di Vandelli è sull’attuale presidenza: "Giulia Gabana è da ammirare, viene da fuori, ha grande passione, ha il mio pieno sostegno". Con lui Juan Carlos Cuminetti: "Bellissimo riguardare queste foto e rievocare i dolci ricordi di tante vittorie e soprattutto dei boati del pubblico. Le foto, anche di periodi diversi, suscitano come prima sensazione quella del grande rispetto che il PalaPanini evoca in tutti noi e in chiunque ci entri. Il mio ricordo più bello? Gara 4 di finale scudetto a Treviso nel 1997, quando ribaltammo una partita già persa". Pupo Dall’Olio è stato il giocatore che ha unito Panini e Vandelli: "Un’emozione entrare qui, sempre. I miei ricordi partono dal PalaMolza, ma qui al PalaPanini abbiamo fatto il salto di qualità".

Alessandro Trebbi