Storti emerge a Rieti con un quinto posto

Proseguono gli appuntamenti con i week end dedicati ai Campionati Invernali, con l’ottimo quinto posto di Matteo Storti de La Fratellanza Modena nella gara disputata a Rieti per la categoria Promesse, ma anche con i campionati Regionali Indoor e lanci invernali per la categoria Cadetti, che si sono conclusi a Parma: non sono mancati anche gli ottimi risultati nelle altre gare indoor che hanno visto gli atleti modenesi al via, come Giovanni Filippi, che nel 1500 metri ad invito andato in scena a Padova, contro alcuni degli avversari degli Italiani di Rieti, si è piazzato secondo, firmando il nuovo record personale al coperto, alle spalle del vincitori Mohad Abdikadar Sheik Ali.

Sempre in terra laziale c’era molta attesa per la gara di Matteo Storti, al primo anno tra gli Under 23, dove ha trovato avversari sulla carta di livello superiore: il mantovano in gialloblù però, è stato comunque in grado di realizzare il proprio primato stagionale con l’attrezzo da due chili, conquistando così un’ottima quinta piazza. A Parma erano di scena i Cadetti, per giocarsi i gli ultimi titoli regionali Indoor, e quelli dei lanci invernali: la Fratellanza è rientrata con cinque titoli, di cui due conquistati da Rita Manfredini che vanno ad aggiungersi a quello del Tetrathlon conquistato la settimana prima. Per la talentuosa atleta gialloblù i successi sono arrivati nel salto in lungo, e nei 60 ostacoli, dove ha messo a la seconda prestazione stagionale in Italia nella categoria: a completare il quadro dei successi femminili ci hanno pensato poi Ginevra Vacirca con il nuovo personale nel salto in alto, e Giada Margherita Ligorio sui suoi 1000 metri, mentre tra i maschi doppietta gialloblù nel lancio del giavellotto, con successo di Giacomo Gazzotti, davanti a Pietro Guaraldi staccato di solo venti centimetri.